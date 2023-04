Fermierii din Bacău au protestat la Vama Siret

Agricultorii sunt revoltați de cantitatea uriașă de cereale din Ucraina intrată și rămasă în România. Protestatarii acuză autoritățile statului, dar și pe cele europene că nu fac nimic pentru a stopa falimentarea agriculturii.

Sute de fermieri din partea de nord-est a Moldovei, printre care și câteva zeci din județul Bacău, au protestat vineri, la prânz, în vama Siret. Aceștia s-a alăturat zecilor de mii de nemulțumiți din agricultură care au manifestat în toată țara față de situația gravă în care se află majoritatea agricultorilor, urmare a invaziei necontrolate a importurilor de cereale provenite din Ucraina.

„Ruina noastră înseamnă salvarea lor”

Dezbinați, până acum, de orgolii și interese de grup, de acesată dată, fermierii s-au organizat exemplar, înțelegând că, de fapt, scopul este unul comun: acela de a ieși din groapa în care guvernanții au îngropat domeniul din economie care hrănește o țară întreagă. Astfel, timp de trei ore, traficul în vama Siret a fost blocat de sutele de tractoare, utilaje agricole și mașini aparținând fermierilor, întinse pe o distanță de peste 3 kilometri. Flancați de jandarmi și de polițiști, fermierii au manifestat fluturând steagul Uniunii Europene și purtând pancarte pe care erau scrise mesaje sugestive, de genul „Opriți războiul, nu agricultura!”, „Producem diferit, vindem împreună”, „Ruina noastră înseamnă salvarea lor”, „Fermierii de azi luptă pentru agricultura de mâine, „Pe aici nu se mai trece!”, Voi greșiți, noi plătim”, „Victime fără voie” etc. Mai mult, unii protestatari au mărșăluit purtând un sicriu, personificând moartea agriculturii, întărit de mesajul „Aici zace agricultura României”, dar și o cruce de care era atașat un afiș pe care era scris „Toți cei care ne-ați condus sunteți vinovați de moartea agriculturii”.

„Măturătură” din Ucraina

Protestatarii acuză concurența neloială dată de fluxurile necontrolate de mărfuri agricole de origine ucraineană. „Cerem blocarea importurilor din Ucraina, pentru că nu există trasabilitate. Ucraina produce cu costuri mult mai mici decât noi și nici nu au condiționalitățile impuse de Uniunea Europeană, nu au standarde de calitate. Prin urmare, pe piața noastră au ajuns produse agricole cu prețuri mult mai mici și de calitate mult mai slabă. Or, înțelegerea inițială a fost numai de tranzit. Dintr-odată, a rămas marfă și în Polonia, și în România, și în Bulgaria. Nou ni se impun condiții stricte de producere a cerealelor, în schimb se importă la greu «măturătură» din Ucraina”, explică Daniel Ciobanu, președintele Asociației Județene a Producătorilor Agricoli Bacău. Fermierii incriminează și lipsa de implicare a autorităților de control, atât a celor vamale sau a celor sanitar – veterinare, cât și a poliției rutiere, toate acestea trebuind să verifice cu meticulozitate importurile ucrainiene. „Adică, nu știm să numărăm câte camioane au trecut frontiera și câte au ajuns în port, pentru a vedea ce a rămas în țară? Autoritățile din Polonia au anunțat ce cantități au ajuns la ei în țară, ale nostre nu spus nimic. Tac mâlc. Or, Comisia Europeană știe foarte bine că la noi au rămas în jur de 3,5 milioane de tone de grâu ucrainean, mai mult decât în Polonia, dar nu ține seama de aceste cifre, la negocieri, admițând că la noi ar fi doar probleme de logistică”, spun agricultorii. În acest context, fermierii cer instituirea unui sistem prin care orice mijloc de transport cu marfă din Ucraina să fie urmărit până la destinație.

Fermierii cer demisia ministrului Agriculturii

Reamintim că, după invazia rusă în Ucraina, UE a renunțat la cotele și taxele aplicate exporturilor din această țară, inclusiv produselor agricole. Problema s-a acutizat în momentul în care cantități uriașe de cereale din Ucraina au rămas în țară, deși, inițial, fusese permis doar tranzitul acestor mărfuri, cu destinația în state din zona Africii și Orientul Mijlociu. „Semnalul de alarmă la care autoritățile ar trebui să fie atente este cel dat de ministrul Agriculturii din Polonia care a demisionat, recent, întrucât a conștientizat că onor Comisia Europeană nu va face nimic în privința revendicărilor ridicate de fermierii polonezi. Deși, cunoscând instituțiile din România care, s-a văzut, sunt părtașe la acest import masiv necontrolat, nu cred că se va întâmpla ceva și la noi”, a mai arătat Daniel Ciobanu. Supărarea fermierilor este îndreptată și spre autoritățile române și cele europene care nu au adoptat măsuri concrete pentru stoparea degradării acestui domeniu, în ciuda semnalelor disperate transmise, în mod repetat, de fermieri. Aceștia cer demisia ministrului Agriculturii, reclamând, totodată, și „înșelătoria” copiată după modelul predecesorului său, Adrian Oroș, prin neacordarea de despăgubiri majorității fermierilor afectați de seceta din 2022, respectiv a celor care au avut culturi de primăvară – porumb și floarea soarelui – „grosul” pierderilor din agricultură.

„Noi, de fapt, importăm cancer, din țări non-UE, ca Ucraina și Turcia”

Fermierii sunt disperați și amenință că vor urma și alte acțiuni de protest, mult mai energice și de amploare mult mai mare. „Nu se mai poate! Instituțiile statului, dar și cele europene sunt duplicitare. Au instituit niște reguli pe care, obligatoriu, toți fermierii din UE trebuie să le respecte, dar care, dintr-odată, au fost date uitării, fără să se mai țină seamă de victimele colaterale, care sunt, în primul rând, noi, cei care lucrăm pământul. Dar, pe lângă noi, mai sunt și consumatorii români care, poate nu se știe, dar cumpără de la raft grâu din zona Cernobâlului, unde, s-a văzut, în prima parte a conflictului, s-a ridicat un nor de praf radioactiv. Ca atare, cred că și ei, consumatorii, ar trebui să fie solidari cu fermierii”, spun protestatarii. Aceștia atrag atenția asupra faptului că, la noi, cerealele sunt produse la un preţ triplu față de Ucraina, în schimb fermierii români sunt nevoiți să vândă marfa pe aceeași piață. În plus, vecinii ucrainieni nu respectă sub nicio formă regulile impuse de UE, folosind organisme modificate genetic (care cresc producțiile la hectar), dar și îngrășăminte extrem de concentrate sau pesticide și insecticide, interzise de multă vreme în Europa – adevărate „bombe” care se fixează în plante, iar, ulterior, ajung în alimentele de pe mesele românilor. „Exact ca și legumele și fructele din Turcia, țară tot non – UE. Păi, înghițim otravă de la ei de ne ia naiba. Noi, de fapt, importăm cancer, asta facem. Și din Ucraina, și din Turcia. Grav este că am ieșit din orice zonă de rentabilitate economică. Și asta de multă vreme. Noi, sub aspect contabil, suntem în fa–li–ment. Nu poți să cheltui 5 lei și să vinzi cu 3 lei. Nu ai cum. Eu, anul trecut, am cumpărat tona de uree cu 1.100 de euro, ucraineanul cu .. 100 de euro. Eu am luat litrul de motorină cu 9 lei, sămânța cu 30-40% mai scumpă, ierbicidele și pesticidele, cu 2-40% mai scumpe. Sunt prețuri care nu acoperă costurile. Or, acum, eu vând grâul cu 90 de bani kilogramul, floarea soarelui cu 1,70 lei, rapița cu 2 lei … Și încă ceva: noi nu vrem ajutoare. Să înțeleagă politicienii, odată pentru totdeauna: nu vrem să fim asistați sociali. Ca ordin de mărime, 10 milioane de euro pe care ni le dă UE sunt pierderile a doi – trei mari fermieri din România. Atât. E un bob de nisip într-un deșert. Dom’le, eu am nevoie ca piața să fie stabilă. Nu mai interveniți în piață cu politici stupide: îi ajutăm pe alții și-i omorâm pe ai noștri”, este mesajul final transmis de Iuri Leteanu, un mic fermier din zona Buhoci.

Ultima oră

Urmare a protestelor fermierilor polonezi, Ucraina a decis, vineri, să suspende exporturile de cereale spre Polonia, semnând un acord cu Guvernul de la Varşovia. În schimb, autoritățile române nu au anunțat nicio măsură în scopul evitării destabilizării pieţei locale. Prin urmare, România rămâne ruta principală a cerealelor din Ucraina.