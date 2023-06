Ferma Bogdănești: Porți deschise la cireșe

Cireșele dodoloațe de la Bogdănești așteaptă să fie culese și degustate de pofticioși și de amatorii de relaxare în sânul naturii.

În ciuda problemelor pe care natura le-a creat, în debutul primăverii, pomicultorilor de peste tot, ferma pomicolă de la Bogdănești, cea mai mare și mai modernă din județ, și-a deschis larg porțile pofticioșilor de cireșe. Astfel, cei interesați să redescopere gustul copilăriei sunt invitați să ajungă în livada de la Bogdănești, de unde pot culege chiar ei apetisantele fructe. În anii trecuți, recoltarea a debutat la 1 iunie, dar din cauza fenomenelor meteo care au produs întârzieri, campania a pornit abia de o săptămână, urmând a se încheia la mijlocul lunii viitoare. Vizitele se pot face zilnic, inclusiv în weekend-uri, între orele 9.00 și 18.00.

„N-am scăpat nici anul acesta de probleme, după ce, acum doi ani, am fost afectați grav de grindină, platele revenindu-și destul de greu. Din păcate, la ultima zăpadă, ne-a «căzut» sistemul antigrindină care, teoretic, ar fi trebuit să ne protejeze. Plus că, date fiind temperaturile mici înregistrate în timpul înfloririi, nici albinele nu și-au mai putut face treaba. Să zicem că, acum, pomii arată mulțumitor de bine, deși sunt zone unde cireșii și caișii nu și-au mai putut reveni. Prin urmare, și producțiile sunt mai mici decât ar fi trebuit. Dar, mulțumim lui Dumnezeu că suntem la nivelul de circa 40% din cât am prognozat. În schimb, avem fructe de calitate excepțională. Fără discuții”, ne-a declarat Mihai Fudulache, proprietarul firmei Da Bacco, care deține „Ferma Bogdănești”, devenită, deja, brand local de valoare.

Pe podium, la „Olimpiada cireșelor”, în Buzău

De altfel, afirmația poate fi susținută și de premiul pe care „Ferma Bogdănești” l-a obținut, recent, la o competiție de profil – „Sărbătoarea cireșului” – organizat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, la Stațiunea Istrița, din comuna Săhăteni, județul Buzău. Aici, la festivalul – concurs, soiul de cireșe „Sweet Aryana”, naturalizat la Bogdănești, a primit calificative excelente din partea unui juriu specializat – cadre universitare, fermieri, producători de material pomicol -, plasându-l pe locul doi, dintre cele peste 70 de alte soiuri prezente în competiție. Printre degustători s-au numărat și câțiva invitați veniți din Camerun, Coasta de Fildeș, Irak, Turcia și Madagascar. Cu toții au apreciat gustul cireșelor românești, acordându-le calificative foarte bune. „Participarea noastră a fost foarte importantă, în condițiile în care evenimentul a ajuns la a IX-a ediție, cu peste 70 de soiuri participante. Ca să nu mai spun că au fost prezenți colegi din aproape toată țara, inclusiv de la Tulcea. E un fel de «Olimpiadă a cireșelor», la nivel național. La departajare, au contat forma fructului, mărimea, omogenitatea culorii, precum și aromele și brix-ul, respectiv fructoza din cireașă – dulceața, cum s-ar spune. Or, într-o lădiță, din 1.000 de cireșe, să zicem, la 99,99 % trebuia să fie omogenitate, sub aspectul tuturor criteriilor amintite”, ne-a explicat Marius Gaidanof, consultant tehnic la „Ferma Bogddănești”.

Soiuri valoroase de cireșe zemoase și dulci

În perioadele de coacere a fructelor, amatorii de o escapadă în livada cu cireși pot culege și degusta din soiurile valoroase prezente aici, de la Black Star, Burlat, Early Big, Kordia, la Sweet Aryana, Sweet Lorenz, Sweet Saretta, Regina și multe altele. „De la an la an, publicul este tot mai bucuros pentru că are posibilitatea să vină la cules de cireșe și nu numai. Foarte mulți vizitatori au venit în perioada weekend-urilor, dar am avut oaspeți și în timpul săptămânii, în special de la școli, grădinițe. Chiar zilele acestea vin și din Bacău, de la un orfelinat. De fiecare dată, inclusiv în activitățile din «Săptămâna verde» i-am întâmpinat cu suc de mere, limonadă și gogoși – le-am numit noi „gogoșile bucuriei” -, oferite de Protoeria Onești”, am mai aflat de la Marius Fudulache. De altfel, încă de la debutul campaniei, ferma a fost plină de curioși și pofticioși, copii, tineri și vârstnici, dornici de un relâche printre pomii roditori. Cei care nu au apucat să-și facă timp de o escapadă printre cireșii roditori sunt îndrumați de organizatori să opteze pentru variantele de acces alternative, dat fiind faptul că este în lucru drumul prin satul Nicorești, com. Pârgărești, jud. Bacău (traseu afișat de Google Maps). Prin urmare, eventualii oaspeți au ca opțiuni următoarele trasee (cu acces prin com. Bogdănești, jud. Bacău):

Bacău – Ferma Bogdănești: https://goo.gl/maps/hDjPjHtVmH9UBeGH7,

Brașov – Ferma Bogdănești: https://maps.app.goo.gl/3xK9YxWSyDDgXpTX6?g_st=im,

Comănești – Ferma Bogdănești: https://goo.gl/maps/b7k9vh3ZEAZGdZat6.

Cireșele de Bogdănești, aproape de ușa apartamentului

Ferma Bogdănești deține, printre altele, 10 hectare de cireși. Cireșele de Bogdănești, pe lângă cantitățile recoltate de vizitatorii dispuși la o mișcare în aer liber, au ajuns și pe tarabele comercianților din piețe, pe rafturile aprozarelor și ale micilor afaceri din comerț din Onești și din împrejurimi. „Livrăm în foarte multe magazine din Onești și din jur. Sunt magazine de cartier, piețari, deși avem autorizare să le desfacem și în lanțurile mari de magazine. Am zis să ajungem direct la ușa apartamentului fiecăruia, prin magazinele de cartier”, a mai spus Mihai Fudulache. A nu se uita că, după cireșe, la circa două săptămâni distanță, urmează parfumatele caise, prezente în număr de 6 soiuri la Bogdănești. Deja, un soi de cais este ajuns la stadiul de coacere deplină. La fel, acestea vor putea fi culese direct de amatori, dar și cumpărate de la comercianții din zonă.

„Ferma Bogdănești”, situată în apropiere de Onești, a fost înființată în urmă cu 15 ani, pe locul fostelor plantații comuniste de meri. Afacerea de peste 40 de hectare de livadă se întinde pe teritoriul administrativ a trei comune: Bogdănești, Pârgărești și Târgul Trotuș. Alături de cireși și caiși, în tânăra livadă, se mai regăsesc meri și peri. În plus, la Bogdănești, există și câteva hectare de viță de vie bază, pe care se produc altoi din peste 100 de soiuri și clone.