De 1 martie, Valentina Stan, purtător de cuvânt al SJUBc, asistenta medicala și masteranda la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, și-a lansat primul volum intitulat sugestiv “Fericire la superlativ”.

“Este o carte în care am adunat gândurile, realizările invitaților de la emisiunea pe care am realizat-o pe parcursul anilor de licență în cadrul unui post de televiziune local dar am pus șiamprenta mea personală și referințe din literatura de specialitate. Printre invitații care au fost la emisiune și care se află în carte se numără și actualul manager al SJU Bc dr. Dana Călțaru, medici și asistente medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău precum și antreprenori, psihologi, pictori, scriitori”, a declarat autoarea.

Cea mai mare fericire care durează în timp vine din calitatea relațiilor interumane iar această carte este o superbă simfonie a destinelor.