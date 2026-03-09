„Femeia, cântecul etern al vieții” – sărbătoare a primăverii la Orbeni

Ziua de 8 Martie a fost sărbătorită anul acesta la Orbeni printr-un eveniment cultural-artistic care, fără exagerare, poate fi numit un adevărat festival al comunității. Manifestarea intitulată „Femeia, cântecul etern al vieții”, ajunsă la cea de-a doua ediție, a fost organizată de Primăria și Consiliul Local Orbeni, în parteneriat cu Asociația Culturală „Floricica”.

În acordurile delicate ale simfoniei „Primăvara” din celebrul ciclu „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi, sala Căminului Cultural din Orbeni s-a umplut de emoție și bucurie. Publicul – format din părinți, bunici și membri ai comunității – a venit în număr mare pentru a se bucura de un spectacol dedicat celor mai delicate și iubite ființe: mamele și bunicile noastre.

Domnul primar Costache Popa a deschis evenimentul invitând pe scenă pe doamna Gabriela Gălățanu, director al Școlii Gimnaziale Orbeni, și pe deputatul Costel Neculai Dunava, fiu al comunei. Ambii au adresat doamnelor și domnișoarelor câteva cuvinte de apreciere și respect cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

A urmat un Tedeum religios, oficiat de preoții din comună, pentru binecuvântarea comunității și a tuturor femeilor prezente la sărbătoare. Atmosfera de reculegere și emoție a fost urmată de un program artistic susținut de elevii și cadrele didactice de la școlile din Scurta și Orbeni, care au pregătit frumoase momente dedicate mamei și primăverii.

Spectacolul a continuat cu piesa „Drag mi-e chipul mamei mele”, interpretată de mine împreună cu grupul vocal „Spic de grâu”. Cântecul a fost compus cu mulți ani în urmă, din dragostea și dorul pentru mama mea, Catinca Șalaru, din Delenii Iașului. Astăzi, copiii din Orbeni îl cântă pentru mamele lor, oferindu-le astfel cel mai sincer dar: glasurile lor curate.

Pe scenă au urcat apoi tinerii soliști ai grupului „Spic de grâu”, prezentați de Mara Rău și Eduard Pavel:

Andreea și Elena Draga, Alesia Comanac, Delia Dura, Maia Cleanu – aflată la debutul său ca solistă vocală –, Carla Pavel, Sofia Dumitrache, Maria Mîndrișoru, Mara Rău, Ilinca Drăgușin, Ilinca Comanici, Eduard Pavel, Teodora Palade, surorile Antonia și Sofia Angheluță, Maria Tiliță, Nicu Cojocaru și Ariana Cojocaru.

Un moment aparte al programului a fost oferit de grupul de flăcăi, format din Eduard Pavel, Ady Bădăuță, Nicu Cojocaru și Rareș Mereuță, care au adus pe scenă energie și entuziasm, fiind răsplătiți cu aplauze călduroase din partea publicului.

Programul artistic s-a încheiat cu trei cântece interpretate de grupul vocal „Spic de grâu”, compuse special pentru copii și pentru comunitatea satului nostru. Prin aceste cântece, copiii au transmis un mesaj simplu și sincer despre familie, tradiție și dragostea pentru locul în care trăim.

Un moment emoționant al evenimentului l-a constituit acordarea diplomelor simbolice mamelor din comunitate, oferite de primarul comunei Orbeni, Costache Popa, în semn de apreciere pentru dragostea și grija cu care își cresc copiii și nepoții. Cu această ocazie, fiecare dintre doamnele premiate a primit, alături de diplomă, o sticlă de vin oferită de Compania Cotnari, care a susținut evenimentul în calitate de sponsor.

Diplome de apreciere au fost oferite mamelor copiilor care au cântat și unor doamne din comunitate:

Ana Maria Comanac, Daniela Rău, Elena Drăgușin, Elena Mereuța, Gabriela Apetrii, Geanina Nițu, Ionela Cimpoieșu, Lenuța Bădăuță, Lidia Pavel, Maria Dragan, Mădălina Dumitrache, Minodora Angheluță, Nicoleta Palade, Oana Cojocaru, Roxana Butacu, Roxana Mîndrișoru, Vasilica-Ionela Dura, Alexandra Prosie, Andreea Pintilie, Beatrice Radu, Catinca Popa, Daniela Elena Miron, Daniela Martiș, Elena Bărbuță, Gabriela Gălățanu, Gabriela Popa, Larisa Zaharia, Laura Albert, Lenuța Pară, Luminița Cioroabă, Marcela Popa, Mariana Chelmuș, Mihaela Buturugă, Mihaela Tebeică, Minodora Drîmbă și Viorica Tugui.

Un moment special a fost dedicat și bunicilor care, în unele familii, devin adevărate mame pentru nepoții lor. Cu mult respect și recunoștință au fost felicitate Veta Cleanu și Rodica Pavel, două bunici care își cresc nepoatele cu multă grijă și dragoste.

De asemenea, un moment aparte a fost dedicat lui Ionuț Spătaru, tatăl care își crește singur cele trei fetițe – Anastasia și gemenele Claudia și Bianca. Prin munca, răbdarea și dragostea cu care le crește, acesta reprezintă un exemplu de responsabilitate și devotament pentru întreaga comunitate.

La finalul spectacolului s-a cântat „Mulți ani trăiască!”, iar prin florile oferite domnul primar Costache Popa a transmis doamnelor cel mai simplu și sincer mesaj: dragoste, prețuire și respect.

1 de 10

Prin astfel de evenimente, comunitatea din Orbeni demonstrează încă o dată că tradiția, cultura și respectul pentru familie rămân valori vii, transmise cu grijă de la o generație la alta.

Maria Șalaru