FC Bacău, drum bun spre viitor: „Speranțele mari se nasc din înfrângeri”

Atmosferă de sărbătoare fotbalistică, așa cum nu am mai văzut de multă vreme în Bacău, la meciul de play-off în Cupa României disputant de FC Bacău din Liga III în compania Oțelului Galați, echipă ce evoluează sub comanda lui Dorinel Munteanu în Super Liga. Jocul s-a disputat pe terenul aertificial din baza sportivă a Academiei de Fotbal Cristi Ciocoiu de la Ruși-Ciutea, Letea Veche.

FC Bacău a avut o evoluție frumoasă în această competiție, cu victorii în tururile preliminare, evoluție care a demonstrat că echipa băcăuană este pe drumul cel bun și crește ușor și sigur. Doar că, de această dată a dat piept cu o echipă mult mai bună, lucru recunoscut și de antrenorul băcăuanilor, Costel Enache, la interviurile la cald.

În startul partidei, legendarul Gheorghe „Johnny” Andrieș a revenit pe teren și a dat lovitura de start, fiind aplaudat la scenă deschisă de suporterii în număr mare veniți la acest eveniment.

Meciul a început în forță, chiar dacă temperature aerului la ora meciului era de 35-36 de grade Celsius. Din păcate, după primele minute de joc, Diego Burlacu a suferit o accidentare și a fost nevoie de intervenția ambulanței pentru a fi scos de pe teren. Partida a fost echilibrată în prima repriză, după primele 45 de minute de joc scorul fiind egal, 0 – 0. După pauză, „oțelarii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, echipa pregătită de Dorinel Munteanu reușind să preia conducerea pe tabela de marcaj. Iar șocul nu s-a oprit aici, pentru că gălățenii au majorat scorul la 2 – 0, în urma unei faze în care mingea a lovit transversala porții gazdelor, minge care s-a transformat într-o pasă decisivă pentru oaspeți.

Publicul prezent pe stadion nu și-a pierdut speranța și a continuat să susțină echipa cu încredere, iar eforturile au fost răsplătite. Căpitanul Dudu Drugă a reușit să transforme o lovitură de la 11 metri, salvând onoarea echipei și aducând speranța pentru o revenire spectaculoasă.

Cu toate acestea, Oțelul Galați nu a cedat sub presiune și a închis tabela de marcaj printr-un alt penalty, asigurându-și astfel locul în grupele competiției. Așadar, rezultat final, FC Bacău – Oțelul Galați 1 – 3.

Dincolo de înfrângere, acest meci a însemnat mult mai mult. În primul rând trebuie subliniat că a fost un număr foarte mare de spectator, un public care a încurajat în permanență echipa. De subliniat energia cu care jucătorii din echipele de junior ale Academiei au făcut galerie din… peluza „Dig”, acolo unde au trait la intensitate maximă jocul. Atmosfera de la stadionul din Ruși-Ciutea amintește de vremea când Bacăul avea echipă în prima divizie iar oamenii mergeau cu plăcere la meci. Se vede clar, băcăuanii vor fotbal. Și fotbal le este dat acum de FC Bacău, o echipă tânără, ambițioasă, de perspectivă, o echipă susținută și de o parte din mediul de afaceri, o echipă ce cu siguranță va demonstra.

După încheierea meciului, cei doi tehnicieni au făcut declarații la cald:

„Bacăul are o echipă foarte ambițioasă, tânără, cu perspectivă foarte mare, și sper ca în doi-trei ani să se vadă rezultatele și roadele acestei investitiții, pentru că ce se face aici, la Bacău, se face bine. Văd o perspectivă frumoasă, mai ales că pleacă tineri de jos, se construiește serios și asta cu siguranță se va vedea în viitor.”

„Am avut un adversari superior, din toate punctele de vedere, cu foarte mare experiență, cu jucătorii de bază în primul „11” de azi. Noi ne-am ținut în echilibru între jucători foarte tineri, 5 mai tineri și 5 cu experiență în echipa de start. Pe parcurs au apărut mai mulți jucători tineri și trebuie să scot lucrul ăsta în evidență pentru că ăsta este obiectivul Academiei noastre. Eu am anticipat jocul, cam de așa natură, cunoscând Oțelul, știind că e o echipă bună, solidă, o echipă care acceptă duelurile și le și provoacă, bună organizată defensive drept dovadă nici nu am avut multe ocazii de poartă, nici nu am ajuns periculos în careu. Dar, eu cred că ne folosește experiența asta foarte mult pentru viitor. Sunt mulțumit la modul general pentru implicarea jucătorilor, de modul în care au încercat să își apere șansele. Îi felicit pe cei de la Oțelul iar noi mergem mai departe cu aceleași principia, cu aceleași obiective de creștere și dezvoltare și cu campionatul.”

Costel Enache, antrenor FC Bacău