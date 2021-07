Guvernul Câțu, fără nici o explicație, a achiziționat 120 de milioane doze de vaccin anticovid, conform declarației ex ministrului de finanțe, Alexandru Nazare. Nu știm pentru ce și cu ce preț. Deja virusul COVID a suferit mutații pe care vechiul vaccin nu le poate acoperi. Dar putem bănui scopul dacă analizăm noul trend în materie de vaccinare. Conform https://www.naturalnews.com/2021-07-13-now-big-pharma-is-pushing-for-a-monthly-covid-shot-obliterating-the-false-narrative-that-once-claimed-a-vaccine-would-earn-back-your-freedom.html oamenii de știință britanici fac acum eforturi pentru ca persoanele cu probleme de sănătate persistente să ia vaccinuri lunare covid-19 pentru a-și „spori” sistemul imunitar și pentru a ajuta la eliminarea oricărui rezervor de SARS-CoV-2 rămas în corpul lor.

Acești „candidați ideali” pentru vaccinarea de rutină au deja imunitate la infecția naturală întrucât au urmat protocolul inițial de vaccinare. Dintre aceștia sunt însă și persoane care suferă de afecțiuni cronice și care, sunt acum împinse să ia un vaccin lunar pentru a face să le dispară simptomele „COVID long hauler”. Practic milioane de oameni au fost convinși că problemele lor de sănătate subiacente sunt rezultatul covidului însuși.

Big Pharma a inventat termenul „COVID long hauler” pentru a redefini diverse probleme de sănătate într-un singur termen umbrelă și pentru a face ca o boală infecțioasă să pară mai gravă decât este cu adevărat. Suferinzii care se luptă cu oboseala, letargia, ceața creierului, dificultăți de respirație, lipsa de rezistență, artrita și alte probleme de sănătate pot susține acum că au „COVID long-hauler”. Chiar dacă aceste probleme sunt efecte secundare frecvente ale bolilor pe care le au, ori a medicamentelor curente. Sau, manifestări generate de efectele secundare ale vaccinului însuși. Vaccinarea lunară ar putea fi scopul pe termen lung al achiziționării a 120 milioane de doze de vaccin.(?!) O informație îngrijorătoare vine tot din UK.

Conform sitului https://www.naturalnews.com/2021-04-12-mrna-injections-permanently-alter-human-dna.html ,,Cercetătorii de la Universitatea Harvard și Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT) avertizează că tehnologia ARN mesager (ARNm) utilizată în „vaccinurile” coronavirus Wuhan (Covid-19) are capacitatea de a modifica pentru totdeauna ADN-ul genomic al destinatarilor, făcându-i mai susceptibili la boli și moarte…… ”

Dr. Geert Vanden Bossche, o somitate în domeniul virusologiei și vaccinologiei, cu o carieră strălucită în diferite companii de vaccinuri, între altele ca fost Senior Program Officer al Fundației Bill & Melinda Gates și fost manager de proiecte pentru vaccinurile anti-Ebola al Alianței Globale pentru Vaccinuri și Imunizare (Global Alliance for Vaccines and Immunization – GAVI) din Geneva, el însuși vaccinist convins, printr-o scrisoare deschisă adresată OMS în data de 6 martie a.c. avertiza întreaga comunitate că ,, ,,…persoanele vaccinate, (…) se vor confrunta de acum, cu variante infecțioase care afișează un tip de proteină Spike tot mai diferit de ediția Spike cuprinsă în vaccin (….). După opinia sa, vaccinarea în masă fără discernământ, va obliga virusul să se muteze în variante predominant mai infecțioase. Cei vaccinați cu imunitate creată pentru tulpina inițială, ,,devin purtători asimptomatici care răspândesc variante infecțioase….”

Și dinspre Canada lucrurile nu se văd prea optimist ,,Marea majoritate a persoanelor care se injectează pentru coronavirusul din Wuhan (Covid-19) vor muri în câțiva ani de insuficiență cardiacă, avertiza Dr. Charles Hoffe, medic în Columbia Britanică, Canada.” Dr. Hoffe explică faptul că observă la pacienții săi care au luat un „vaccin” de ARNm (ARN mesager) fie de la Pfizer-BioNTech, fie de la Moderna că acum capilarele lor se înfundă, ceea ce spune că va conduce în cele din urmă la un eveniment cardiovascular grav. Dr. Hoffe spune că este inevitabil ca cei injectați să dezvolte cheaguri de sânge, deoarece proteinele vârf inserate în vaccin se încorporează în vasele de sânge și capilare, trombocitele din sânge circulă în jurul lor încercând să remedieze problema creând din ce în ce mai multe cheaguri.

Explicațiile medicale pe; https://www.naturalnews.com/2021-07-13-doctor-says-mrna-vaccines-kill-most-people.html În 21 iunie, cercetătorii de la Institutul de hematologie de la centrul medical Shamir din Israel au anunțat că vaccinul Pfizer-BioNTech poate provoca purpură trombotică trombocitopenică (TTP), o boală autoimună care afectează sângele. TTP atacă cel mai frecvent vasele de sânge mici provocând formarea de cheaguri de sânge (trombi). Aceste cheaguri pot provoca probleme grave de sănătate dacă blochează complet vasele și restricționează fluxul de sânge către organele corpului, cum ar fi rinichii, inima și creierul. Pe de altă parte, Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) a recomandat introducerea de mențiuni noi pe prospectul vaccinurilor ARN mesager împotriva COVID-19, privind inflamaţiile cardiace ca efecte secundare. „Comisia a concluzionat că miocardita și pericardita se pot produce după vaccinarea cu Comirnaty (vaccinul de la Pfizer) și Spikevax (vaccinul de la Moderna).” Conform https://swprs.org/covid-rna-vaccines-deaths/ ,,…Medicul american Dr. J. Patrick Whelan a avertizat FDA-ul SUA la începutul lunii decembrie 2020 că, vaccinurile …. pot declanșa ele însele simptome de covid sistemic sever, inclusiv cheaguri de sânge, embolie pulmonară și inflamație a creierului, chiar și la copii și tineri adulți, care în mod normal luptă împotriva unei infecții cu coronavirus în stadii incipiente. În aprilie 2021, predicția lui Whelan a fost confirmată (,,proteina SARS-CoV-2 spike singură poate provoca leziuni pulmonare”)”. https://www.agerpres.ro/ din 18.07 a.c. publica faptul că, premierul israelian Naftali Bennett declarase vineri (16 iulie.) că, varianta Delta a coronavirusului a provocat o creştere a numărului de infectări la nivel mondial, inclusiv în “ţările (cu un număr mare de persoane) vaccinate, precum Marea Britanie, SUA şi Israel”.

Evaluarea actuală este că “eficacitatea vaccinurilor existente împotriva variantei Delta este mai slabă decât am sperat”, a spus el. “Este clar că problema nu poate fi rezolvată doar prin vaccinare“, …. Dacă aruncăm o privire spre ,,lista roșie” întocmită de INSP și actualizată în 15 iulie a.c., o să observăm că ; cele mai afectate țări, ,,infectate” de virus sunt tocmai țările care și-au vaccinat intens cetățenii. România deși aflată sub graficul de vaccinări propus are o rata de incidenta cumulata la 1.000 locuitori de, 0,0. , Marea Britanie are o rata de incidenta cumulată de, 5,7 la 1.000 locuitori; Spania 3,8; Portugalia 3,3; Olanda 3,0; India, prezentată în media aservită ca o catastrofă în ceea ce privește infectările, are o rată cumulată de infectări de 0,4; Seychelles, micuța insulă cu ce-a mai mare rată de vaccinare din lume are un nivel a reinfectărilor (cumulate cu noile tulpini de virus), de 14,5 la mie (!!!).

Cu milioane de oameni acum „vaccinați” împotriva coronavirusului (Covid-19), s-ar presupune că numărul de noi „cazuri” să scadă. Dimpotrivă însă, cele mai recente date din Israel și UK arată că majoritatea cazurilor noi de virus letal le înregistrează persoanele care au primit vaccinul. ,,Niciuna dintre aceste otrăvuri injectate, deghizate în vaccinuri covid, nu are o licență de comercializare (…), ci doar o autorizație de comercializare condiționată din partea Agenției Europene a Medicamentelor (EMA)…, conform Fimea (sistem instituționalizat de raportare a cazurilor adverse după tratament), 78 de persoane au murit din cauza vaccinurilor covid în Finlanda și există 1.306 raportări de reacții adverse grave și 3.630 de raportări (încă) neprocesate. Se estimează că aproximativ 57% dintre raportările procesate conțin reacții adverse grave. (…) În cele din urmă, dacă continuați să ne induceți în eroare cetățenii, spunându-le, de exemplu, basme cum că vaccinurile sunt sigure și autorizate, sunteți părtași cu bună știință la mai multe infracțiuni, cea mai gravă dintre ele putând fi chiar genocidul. …. vă reamintesc tuturor celor de aici: o infracțiune devine intenționată atunci când este comisă cu bună știință. Acum sunteți cu toții puși în temă. Vă mulțumesc”, le-a transmis deputatul finlandez Ano Turtiainen colegilor săi din parlamentul Finlandez.

Informează ( https://vaccineimpact.com/2021/member-of-parliament-in-finland-warns-government-that-they-are-guilty-of-genocide-for-misleading-public-on-covid-19-injections/ ) Săptămâna trecută, de ziua Franței, Vicepremierul Dan Barna (USR) a declarat pentru Digi 24 că; cerința pe plan intern a certificatului verde care să ateste fie vaccinarea, fie un test negativ, suportat de nevaccinați pe banii lor i se pare „o idee foarte bună…. Este o chestiune de cost de oportunitate. Eu nu văd nicio discriminare aici. Oamenii pot să aleagă… asta presupune un cost, sau o limitare a accesului în nişte zone”. Cu alte cuvinte, vicepremierul susține ca, vaccinarea prin șantaj instituțional a contribuabililor nevaccinați e o manifestare a democrație. Spre luare aminte, citâm încă o dată declarația deputatului Ano Turtiainen; ,,.. sunteți părtași cu bună știință la mai multe infracțiuni, cea mai gravă dintre ele putând fi chiar genocidul…”

Jr. Adrian M. Ionescu