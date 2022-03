În această seară la Sala Ateneu, un concert sub genericul Familii de muzicieni. Ne vom întâlni cu Sofia (vioară), Masami (violă) și Săndel Smărăndescu (contrabas).

Născută în 12 aprilie 2005, în orașul Nara, Japonia, Sofia Smărăndescu a început studiul viorii la vârsta de 4 ani cu mama sa, Masami Smărăndescu și l-a continuat cu prof. Olivia Papa la Colegiul Național de Muzică „George Enescu“.În prezent, este elevă în clasa a XI –a la clasa prof. Magdalena Ursu, de la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti“ din București. S-a perfecționat cu profesorii: Emilian Piedicuță, Ioana Croitoru, Gabriel Croitoru, Liviu Prunaru, Erzhan Kulibaev, Igor Petrushevsky, Krzysztof Wegrzyn, Petru Munteanu, Paul Roczek și a obținut importante premii. Susține recitaluri ca membră –vioara I a unor formații camerale și, de asemenea, a fost desemnată Concert-maestră a Orchestrei Junior, stagiunea 2020 si 2021.

Masami Smărăndescu a început studiul viorii la vârsta de 4 ani. A studiat cu importanți violoniști ca: Yuko Iwatani, Yuji Toghi, Kazuki Sawa, Hiroyuki Yamaguchi dar și cu renumitul profesor de la Juilliard School of Music din New York, Joseph Fuchs.

În 1997 a absolvit Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Arte din Tokyo. După un an I se acordă Premiul Concursului Național de Muzică de Cameră pentru tineret pentru întreaga Japonie.

Între anii 2000-2007 a ocupat postul de șef partidă, vioara a II- a la „The Osaka Symphoniker ”din Japonia .

Căsătorită cu contrabasistul român Săndel Smărăndescu, s-a stabilit la București, din anul 2007, unde a colaborat ca și violonistă cu importante instituții muzicale: Orchestra Filarmonicii „G. Enescu” și Orchestra Națională Radio. A susținut recitaluri și concerte atât în Japonia, America dar și în România.

Săndel Smărăndescu absolvă în 1990 la clasa de contrabas a profesorului Ioan Cheptea, la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București. Un an mai târziu devine membru al Filarmonicii ,,G. Enescu” și al orchestrei de cameră ,,Virtuozii din Bucureşti”. În 1992 absolvă la Conservatorul Național din Paris Cursul de Înaltă perfecționare, la clasa prof. Jean Marc Rollez. Lucrează la Suwon, Coreea de Sud, colaborează cu Orchestra Internațională a Italiei și între 2000 – 2007 a fost șef de partidă al Orchestrei Symphoniker din Osaka, Japonia.

Obține premii și predă la UNMB. A susţinut recitaluri în ţară şi în străinătate atât solo cât şi camerale colaborând cu cvartetul Voces, dar și cu renumitul pianist Christian Zacharias.

Orchestra dirijată de Sergiu Spiridon – violonist al Filarmonicii Mihail Jora, profesor de dirijat al Orchestrei Colegiului Național de Artă George Apostu, un muzician ce conduce cu succes și alte ansambluri simfonice din țară – va interpreta Divertismentul în Re Major de W.A. Mozart și va acompania soliștii în paginile Grand Duo-ului concertant de Giovanni Bottesini și ale Simfoniei concertante K 364 de Mozart.

Ozana Kalmuski Zarea