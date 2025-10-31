Explozie urmată de incendiu într-o anexă gospodărească din satul Holt, comuna Letea Veche

În această după-amiază, pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină la un incendiu provocat de o butelie de gaz, în comuna Letea Veche, satul Holt.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău, la fața locului s-au deplasat, de urgență, forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, precum și o ambulanță SMURD.

Ajunși la locul indicat, salvatorii au constatat că incidentul a fost cauzat de o explozie produsă în urma acumulării de gaze provenite de la o butelie aflată în interiorul unei anexe gospodărești. Incendiul a fost lichidat rapid de echipajele de intervenție.

În urma deflagrației, au fost înregistrate două victime: un bărbat care a suferit un atac de panică și o femeie care prezenta arsuri de gradul I la nivelul feței și al membrelor superioare.

Cele două persoane vor fi transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Bacău, una cu ambulanța SMURD și cealaltă cu o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs explozia.