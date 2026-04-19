Exploatarea lemnului în pădurea de la Măgura

Vă scriu în legătură cu o situație ciudată și îngrijorătoare care se petrece în pădurea de la Măgura.

Zilnic se extrag bușteni din pădure, iar aceștia sunt tăiați chiar la marginea șoselei de diferite persoane. Activitatea se desfășoară pe toată lungimea pădurii, de când începe urcarea spre Măgura și până după zona Cataleya.

Fenomenul pare să se repete în fiecare zi și ridică semne de întrebare cu privire la legalitatea acestor tăieri și la modul în care este exploatată pădurea din zonă. Consider că situația merită verificată și adusă în atenția autorităților competente.

Vă mulțumesc pentru atenție și sper ca această problemă să fie analizată.

Cu stimă,

Un băcăuan

