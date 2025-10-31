Expertiza tehnică confirmă necesitatea lucrărilor de urgență la podul Narcisa – traficul va fi restricționat la două benzi

Primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, a anunțat că raportul de expertiză privind punerea în siguranță a circulației pe podul din oraș a fost finalizat și transmis administrației locale. Documentul stabilește măsurile imediate care trebuie luate pentru a evita riscurile structurale și pentru a proteja participanții la trafic.

„Aseară a venit raportul de expertiză pentru punerea în siguranță a circulației pe pod. Este documentul care ne arată ce avem de făcut acum”, a declarat primarul.

Potrivit edilului, municipalitatea monitorizează zilnic parametrii tehnici ai podului, o echipă specializată efectuând măsurători transmise direct Primăriei.

Restricții de circulație și lucrări imediate

Primul pas anunțat vizează instalarea unor parapeți de beton și restrângerea traficului rutier de la patru la două benzi. Pentru acest demers, Primăria a început deja procedurile pentru achiziția parapeților și pregătirea semnalizării temporare.

Totodată, vor fi îndepărtați stâlpii de iluminat public de pe pod, deoarece greutatea lor ar putea contribui la prăbușirea parapeților. Urmează și secționarea liselor de la parapetul metalic existent, precum și îndepărtarea elementelor prefabricate de beton de pe întreaga lungime a podului. Aceste operațiuni vor fi efectuate de o firmă specializată, contactată deja de municipalitate pentru grăbirea intervenției.

„După ce vom îndepărta parapeții și balustrada de pe ambele părți ale podului, putem redeschide circulația sub pod, în siguranță pentru traficul auto”, a precizat Viziteu.

Lucrări de urgență și perspectivă pe termen lung

Edilul a subliniat că toate aceste intervenții reprezintă doar lucrări de primă urgență, menite să asigure siguranța șoferilor, pietonilor și trenurilor care trec prin zonă. În luna următoare este așteptată și actualizarea completă a expertizei tehnice, care va indica tipul exact de lucrări necesare pentru reabilitarea completă a podului și prelungirea duratei sale de viață.

Primarul a mulțumit consilierilor locali care au votat rectificarea bugetară, prin care s-a alocat suma de 4 milioane de lei pentru realizarea lucrărilor urgente.

„Le mulțumesc consilierilor locali care azi au votat rectificarea bugetară și au fost de acord cu alocarea sumei de 4 milioane de lei care să ne permită să facem lucrările necesare”, a încheiat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.