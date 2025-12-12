Exercițiu de evacuare și prim ajutor la Spitalul Județean de Urgență Bacău, simulând un cutremur în zona Vrancea

Astăzi, începând cu ora 10.00, Spitalul Județean de Urgență Bacău a desfășurat un amplu exercițiu de evacuare și acordare de prim ajutor, simulând efectele unui cutremur cu epicentru în zona Vrancea.

Acțiunea a implicat toate categoriile de personal din Pavilionul medico-chirurgical și Ambulatoriul Adulți, precum și formațiunile proprii de intervenție ale spitalului. Scopul exercițiului a fost pregătirea angajaților pentru gestionarea unei situații de urgență reale, prin exersarea evacuării pacienților și acordării primului ajutor.

Conform scenariului, seismul a provocat distrugeri materiale și victime umane, inclusiv avarierea rețelelor energetice și telefonice, afectarea a patru secții – Cardiologie, Medicină Internă, Endocrinologie și Gastroenterologie – și prinzând sub dărâmături 8 persoane. De asemenea, partea de est a Ambulatoriului Adulți a fost afectată, cu 5 angajați, 12 pacienți și 6 aparținători imobilizați sub ruine. La Secția Chirurgie Generală s-a declanșat un incendiu simulant.

Exercițiul a fost coordonat de celula de urgență a spitalului, cu sprijinul specialiștilor de la I.S.U. Bacău, iar personalul medical – medici, asistente, infirmieri și îngrijitori – a exersat procedurile de acțiune rapidă, evacuare și acordare a primului ajutor.

Dr. Aurelia Țaga, director medical, a subliniat importanța pregătirii:

„Se observă că nu suntem foarte pregătiți pentru astfel de situații. Tocmai de aceea organizăm asemenea acțiuni, ca, dacă se întâmplă un eveniment real, să știm ce avem de făcut. Este esențial să avem o evidență clară a personalului și pacienților, pentru a ști câți bolnavi au fost evacuați și câți au rămas pe secții. Fiecare angajat trebuie să știe clar rolul său, iar pe secții vor fi efectuate controale periodice pentru a asigura o organizare eficientă.”

Exercițiul face parte dintr-o serie de acțiuni de instruire menite să crească nivelul de siguranță al pacienților și al personalului în cazul unui cutremur sau al altor situații de urgență.