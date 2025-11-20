Exercițiu de comandament la Aeroportul Internaţional “George Enescu” Bacău

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău a desfășurat joi un exercițiu de tip „CPX” (Command Post Exercise) la Aeroportul Internaţional “George Enescu”, având ca obiectiv evaluarea rapidității și eficienței structurilor responsabile în gestionarea situațiilor de urgență cu risc ridicat.

Exercițiile „CPX” presupun activități de pregătire desfășurate exclusiv la nivelul punctelor de comandă, fără deplasarea efectivă a forțelor în teren. Acestea urmăresc testarea procesului decizional, a fluxurilor informaționale și a modului de coordonare interinstituțională în scenarii complexe.

Scenariul de astăzi a simulat aterizarea forțată a unei aeronave cu 100 de pasageri la bord, care înregistrase o defecțiune la un motor. Situația a impus mobilizarea tuturor structurilor cu rol de sprijin și a oferit o platformă realistă pentru exersarea procedurilor de cooperare.

Exercițiul a fost organizat în colaborare cu Instituția Prefectului – Județul Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare”, Gruparea de Jandarmi Mobilă, Serviciul de Ambulanță Județean Bacău, Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean, precum și cu serviciile private pentru situații de urgență ale Aeroportului, Aerostar și UM 02015.

Potrivit reprezentanților ISU Bacău, activitatea a urmărit verificarea concepției de acțiune stabilite prin planul de exercițiu, aplicarea variantelor tactice preconizate, precum și perfecționarea deprinderilor necesare punerii în aplicare a planurilor de cooperare instituțională. De asemenea, a fost evaluată capacitatea de coordonare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne în timpul misiunilor de intervenție.

Reprezentanții instituțiilor participante au declarat că exercițiul și-a atins pe deplin obiectivele, oferind personalului operativ oportunitatea de a exersa tehnici, proceduri și fluxuri de comunicare esențiale pentru gestionarea unei situații de urgență reale. Astfel de acțiuni contribuie la îmbunătățirea nivelului de pregătire și la creșterea eficienței în intervențiile viitoare.