Exercițiu de alarmare publică „Miercurea Alarmelor”, pe 4 martie, în județul Bacău

Sistemul de alarmare publică va fi testat miercuri, 4 martie, în județul Bacău, în cadrul exercițiului național „Miercurea Alarmelor”, programat să înceapă la ora 10:00, au anunțat autoritățile pentru situații de urgență.

Potrivit organizatorilor, exercițiul are ca obiectiv verificarea funcționării sistemului de înștiințare și alarmare a populației, precum și familiarizarea cetățenilor cu semnificația semnalelor acustice și cu măsurile care trebuie adoptate în cazul manifestării unor factori de risc.

În timpul exercițiului vor putea fi auzite mai multe tipuri de semnale transmise prin sirenele electrice și electronice: alarmă aeriană, alarmă la dezastre, prealarmă aeriană și încetarea alarmei.

Autoritățile precizează că, în situații reale de urgență, informațiile suplimentare sunt comunicate prin mesaje RO-ALERT, prin aplicația mobilă DSU, precum și prin posturi radio și TV sau alte canale oficiale de informare.

Scopul sistemului de înștiințare și alarmare este dispunerea rapidă a măsurilor de protecție pentru populație și bunurile materiale, precum și limitarea efectelor unor dezastre sau accidente.

În practică, sirenele sunt utilizate cel mai frecvent în situații precum:

fenomene meteorologice periculoase (inundații, vijelii);

accidente tehnologice cu substanțe periculoase;

rupturi de baraje hidrotehnice;

căderi de obiecte din atmosferă.

Sistemul de alarmare permite transmiterea atât a semnalelor acustice standard, cât și a mesajelor vocale care indică măsuri concrete ce trebuie luate de comunitate.

Structura principalelor semnale acustice este următoarea:

Alarmă la dezastre – 5 sunete a câte 16 secunde, cu pauze de 10 secunde între ele;

Prealarmă aeriană – 3 sunete a câte 32 de secunde, cu pauze de 12 secunde;

Alarmă aeriană – 15 sunete a câte 4 secunde, cu pauze de 4 secunde;

Încetarea alarmei – un sunet continuu, de aceeași intensitate, timp de două minute.

Autoritățile recomandă populației să nu intre în panică în timpul exercițiului și să folosească momentul pentru a se familiariza cu semnalele de alarmare și cu măsurile de protecție în situații de urgență.

Cetățenii pot găsi informații suplimentare despre comportamentul în situații de urgență pe platforma națională fiipregatit.ro sau în aplicația mobilă DSU, disponibilă gratuit în magazinele de aplicații pentru telefoane mobile.