Exerciții de evacuare în caz de cutremur, organizate în județul Bacău de Ziua Protecției Civile

Mai multe exerciții de evacuare în caz de cutremur au fost organizate în județul Bacău, în unități de învățământ și în instituții publice, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Protecției Civile din România.

Activitățile au avut ca obiectiv pregătirea elevilor, cadrelor didactice, angajaților și a cetățenilor pentru a reacționa corect și organizat în eventualitatea producerii unui seism. Prin simularea unor situații apropiate de realitate, participanții au fost instruiți cu privire la măsurile de autoprotecție, regulile de comportament în timpul cutremurului și procedurile de evacuare în condiții de siguranță.

Potrivit organizatorilor, astfel de exerciții au un rol important în consolidarea culturii preventive și în creșterea gradului de pregătire a comunității în fața unor situații de urgență. Totodată, acestea contribuie la îmbunătățirea coordonării între instituțiile implicate în gestionarea intervențiilor.

Prin aceste activități sunt formate reflexe corecte de comportament, fiind redus riscul producerii unor accidente cauzate de panică și crescând capacitatea de reacție atât la nivel individual, cât și instituțional.

Reprezentanții autorităților au anunțat că exercițiile de evacuare vor continua și în această săptămână, în scopul menținerii unui nivel ridicat de pregătire a populației. Organizatorii subliniază că pregătirea constantă și responsabilitatea comună sunt esențiale pentru protejarea vieții și limitarea efectelor generate de situații de urgență.