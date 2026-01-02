Excesele alimentare de sărbători au umplut Urgențele din Buhuși

Sărbătorile de iarnă au adus pentru mulți locuitori ai orașului Buhuși nu doar mese bogate și momente petrecute în familie, ci și drumuri la spital, pe fondul exceselor alimentare și al incidentelor domestice. În perioada 29 decembrie 2025 – 1 ianuarie 2026, Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși a înregistrat un număr semnificativ de prezentări.

Astfel, pe 29 decembrie au fost consemnate 125 de prezentări, pe 30 decembrie – 109, în data de 31 decembrie – 97, iar în prima zi a noului an, 1 ianuarie 2026, la CPU s-au prezentat 114 pacienți. Cele mai frecvente afecțiuni pentru care buhușenii au solicitat îngrijiri medicale au fost colicile abdominale, reacțiile alergice de tip alergodermie, lombosciatica hiperalgică, sindromul vertiginos, dar și plăgile tăiate ale membrelor superioare sau inferioare, apărute în special în mediul casnic.

În ciuda numărului ridicat de pacienți, activitatea medicală s-a desfășurat în condiții normale, fără disfuncționalități. Conducerea spitalului a transmis mulțumiri echipelor medicale și personalului de suport care au asigurat continuitatea actului medical prin liniile de gardă ale Compartimentului de Primiri Urgențe, Medicină Internă, Chirurgie, ATI, Radiologie și Imagistică Medicală, pe întreaga durată a sărbătorilor de sfârșit de an.

Medicii reamintesc populației importanța moderației în alimentație și a prudenței în activitățile zilnice, pentru a evita problemele de sănătate care pot transforma zilele de sărbătoare în vizite neplanificate la Urgențe.