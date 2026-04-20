Excelență vrănceană sub soarele Andaluziei: o incursiune în educația viitorului

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” își reafirmă statutul de instituție ancorată în avangarda pedagogică europeană prin participarea unei delegații de patru cadre didactice la un stagiu de perfecționare în Granada, Spania. Desfășurată în perioada 23-27 martie 2026, această mobilitate face parte din arhitectura proiectului FAME (2025-1-RO01-KA121-VET-000319082), finanțat prin programul Erasmus+.

Într-un efort de a sincroniza actul de predare cu dinamica secolului XXI, profesoarele Bucur Oana Elena, Muraru Gabriela, Popa Diana și Stoleru Simona au explorat noi orizonturi metodologice, sub egida organizației gazdă UNIVERSAL MOBILITY SL.

În cadrul cursului „New Technologies in Education”, echipa formată din prof. Bucur Oana Elena și prof. Muraru Gabriela a urmărit o integrare strategică a Inteligenței Artificiale, privită ca un partener transformator în procesul de predare-învățare. Participantele au aprofundat utilizarea platformelor colaborative și a tablelor virtuale pentru eficientizarea managementului activităților la clasă, punând un accent deosebit pe utilizarea ChatGPT și a altor soluții digitale pentru crearea unor scenarii de învățare adaptivă și a unor planuri de lecție personalizate. De asemenea, stagiul a facilitat dezvoltarea competențelor de a furniza feedback digital imediat, transformând evaluarea într-un proces fluid și motivant care susține progresul constant al elevilor prin utilizarea datelor în timp real.

Simultan, profesoarele Popa Elena Diana și Stoleru Simona au explorat universul cursului „Gamification in Education – Motivation through Play”, un program ce a oferit o perspectivă profundă asupra mecanismelor psihologice din spatele învățării ludice și a modului în care motivația intrinsecă transformă efortul intelectual în bucurie. Pe parcursul formării, acestea au masterizat utilizarea elementelor de design pentru a construi provocări educaționale captivante și colaborative. Prin aplicarea metodologiei Design Thinking, cursul a încurajat transformarea creativă a curriculumului tradițional în prototipuri de învățare interactivă, promovând în același timp o abordare de tip coaching. În acest nou model pedagogic, feedback-ul este privit nu ca o sancțiune, ci ca un „power-up” esențial pentru creșterea autonomiei, conexiunii și progresului continuu al elevului.

Dincolo de rigoarea cursurilor de 40 de ore, experiența profesorilor vrănceni a fost îmbogățită de o imersiune culturală profundă în inima Spaniei maure.

Granada s-a dezvăluit ca un laborator de istorie vie. Vizita la complexul Alhambra a oferit o lecție de estetică și geometrie sacră, în timp ce labirintul medieval din Albaicin și peșterile pline de tradiție din Sacromonte au facilitat înțelegerea spiritului andaluz. Această explorare a fost completată de o vizită la Science Park (Parcul Științelor), un spațiu unde inovația tehnologică întâlnește curiozitatea umană, reflectând fidel tematica mobilității Erasmus+.

„Această experiență nu reprezintă doar un curs de specializare, ci o transformare a viziunii noastre asupra educației. Ne întoarcem cu dorința de a transforma fiecare lecție într-o experiență memorabilă pentru elevii noștri.”

Prin astfel de inițiative, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” demonstrează că excelența se construiește prin curajul de a învăța continuu și prin deschiderea către dialogul intercultural european.