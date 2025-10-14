EVERGENT Investments S.A.- Convocator

Nr. ieșire: 5273/14.10.2025

Consiliul de administrație al EVERGENT Investments S.A.,

având sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. 94C, județul Bacău, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1992002400045 și în registrul ASF cu numărul PJRO9FIAIR/040003, încadrată ca Fond de investiții alternative destinat investitorilor de retail (autorizația ASF nr. 101 din 25.06.2021) și ca Administrator de Fond de investiții alternative (autorizația ASF nr. 20 din 23.01.2018), ISIN ROSIFBACNOR0, codul unic de înregistrare 2816642, EUID: ROONRC: J1992002400045, având capitalul social subscris și vărsat de 89.082.859,20 lei, întrunit în ședința din data de 14 octombrie 2025

În baza dispozițiilor art. 105, alin. 6 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, coroborat cu prevederile art. 1171, alin. 3 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și a Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1 din data de 13 octombrie 2025 prin care s-a aprobat completarea Ordinii de zi a ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor

COMPLETEAZĂ ORDINEA DE ZI

a Adunării generale extraordinare a acționarilor EVERGENT Investments SA (AGEA), care va avea loc în data de 29/30 octombrie 2025, la ora 1200, în urma introducerii punctului 4

ORDINE DE ZI

(completată și revizuită)

1 Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale extraordinare a acționarilor, format din 1-3 persoane dintre acționarii Companiei, înscriși pe buletinele de vot. 2 Aprobarea unei Operațiuni de răscumpărare a unui număr maxim de 43.300.000 acțiuni proprii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile și întrunind următoarele caracteristici principale: a) Compania va răscumpăra acțiuni atât în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor legale de decontare în instrumente financiare în cadrul unor programe de tip „stock option plan” (SOP) pentru distribuirea de acțiuni către angajați, administratori și directori ai Companiei. b) Răscumpărarea acțiunilor până la un număr maxim de 43.300.000 acțiuni urmează a se realiza în cadrul pieței unde acțiunile sunt listate și/sau prin desfășurarea de oferte publice de cumpărare, astfel: i. maximum 26.000.000 acțiuni, reprezentând 2,92% din capitalul social vor fi răscumpărate în scopul reducerii capitalului social prin anularea acțiunilor; ii. maximum 17.300.000 acțiuni, reprezentând 1,94% din capitalul social vor fi răscumpărate pentru SOP; c) Prețul minim pe acțiune: prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției. d) Prețul maxim pe acțiune: 3 lei. e) Operațiunea de răscumpărare se va desfășura în cursul exercițiului financiar 2026, cu respectarea art. 1031 din Legea nr. 31/1990 privind societățile. f) Implementarea operațiunii de răscumpărare se va face din surse proprii ale Societății, în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Mandatarea Consiliului de administrație pentru adoptarea tuturor deciziilor necesare în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârii privind derularea operațiunii de răscumpărare a acțiunilor proprii incluzând, dar fără a se limita la: stabilirea modalităților de achiziție și metodei de execuție a fiecărei componente a operațiunii, parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea hotărârii, adoptarea măsurilor necesare privind aplicarea criteriilor de alocare, determinarea beneficiarilor și a numărului de drepturi/opțiuni de a achiziționa acțiuni, perioada de exercitare a drepturilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii. 3 Aprobarea reducerii capitalului social al EVERGENT Investments SA de la 89.082.859,2 lei la 86.410.373,4 lei, respectiv cu suma de 2.672.485,8 lei, ca urmare a anulării unui număr de 26.724.858 de acțiuni proprii dobândite de către Companie, în conformitate cu Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025 și în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societățile coroborat cu art. 75 din Norma ASF nr. 39/2015. Ulterior reducerii, capitalul social al EVERGENT Investments SA va avea valoarea de 86.410.373,4 lei, împărțit în 864.103.734 acțiuni. Aprobarea modificării articolului 3 alineatul (1) din Actul constitutiv, urmare a reducerii capitalului social, care va avea următorul conținut: “Capitalul social este de 86.410.373,4 lei și este divizat în 864.103.734 acțiuni”. 4 Aprobarea modificării prețului maxim de răscumpărare per acțiune aferent Operațiunii de răscumpărare, aprobată prin Hotărârea Adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 2 din 29 aprilie 2025, de la 2 lei/acțiune la 3 lei/acțiune. Operațiunea va fi continuată la preț de piață și în condițiile aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2025. 5 Aprobarea datei de 14 noiembrie 2025 ca dată de înregistrare (ex-date 13 noiembrie 2025) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor. 6 Mandatarea Consiliului de administrație pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea Directorului general și/sau a Directorului general adjunct, cu posibilitate de substituire, să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare în Registrul Comerțului.

I. Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor conform reglementărilor aplicabile, a prevederilor Actului constitutiv și a Procedurilor de organizare și desfășurare a Adunărilor aprobate de Consiliul de administrație și publicate pe site-ul www.evergent.ro .

Doar acționarii înscriși în registrul actionarilor la data de referință 16 octombrie 2025 pot participa la Adunările generale ale acționarilor:

a) personal ori prin reprezentanții legali (în cazul persoanelor juridice);

b) prin reprezentant pe bază de împuternicire specială sau împuternicire generală;

c) buletin de vot scris sau electronic, conform procedurilor afișate pe website-ul www.evergent.ro .

Accesul acționarilor persoane fizice cu drept de participare la Adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate al acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la Adunările generale ale acționarilor prin reprezentant legal.

Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință primită de la Depozitarul Central. În cazul în care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de către acționarul persoană juridică corespunzător datei de referință, dovada de reprezentant legal se face pe baza unui certificat constatator eliberat de Oficiul Registrul Comerțului, în copie conformă cu originalul, sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal și care atestă calitatea de reprezentant legal, emis în termenul de valabilitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentantul legal care, la rândul său, poate da împuternicire altei persoane pentru respectiva Adunare generală.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în Adunările generale ale acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în Adunarea generală exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. Instituția de credit care prestează servicii de custodie va transmite la sediul EVERGENT Investments, în original sau cu semnătură electronică extinsă ( aga@evergent.ro ), nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA, o Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al instituției de credit, întocmită în conformitate cu prevederile legale aplicabile și Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro .

Împuternicirea specială, Împuternicirea generală și Buletinul de vot scris sau electronic

Împuternicirile speciale și buletinul de vot, actualizate și aliniate ordinii de zi revizuite, conforme cu dispozițiile legale incidente se pun la dispoziția acționarilor la sediul companiei și pe website-ul www.evergent.ro .

Exercitarea votului electronic, prin corespondență sau prin împuternicire specială se face începând cu data de 16 octombrie 2025.

Exprimarea opțiunilor de vot prin împuterniciri, buletine de vot scris sau electronic se va realiza până la data limită 27 octombrie 2025, ora 1200 pentru AGEA sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială unui singur reprezentant.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2, alin. (1), pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și Procedurilor Adunărilor generale ale EVERGENT Investments afișate pe website-ul www.evergent.ro .

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Companie în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoțite de documente conform Procedurilor, la sediul Companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 900-1600, sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro, nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA.

Formularele de împuterniciri speciale, formularele de buletine de vot scrise, semnate olograf, în original, însoțite de documente conform Procedurilor aprobate și publicate în baza prevederilor Actului constitutiv se depun sau se transmit la sediul Companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, secretariat) în zilele lucrătoare, între orele 900-1600 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa aga@evergent.ro. până la data limită de 27 octombrie 2025, ora 1200, pentru AGEA. Documentele depuse după data și ora limită vor fi luate în calcul la stabilirea cvorumului de prezență, fără drept de vot în cadrul Adunărilor generale.

Revocarea unei împuterniciri generale sau speciale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA.

Împuternicirile generale sau speciale purtând o dată ulterioară (înregistrate nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind valabil ultimul vot exprimat, cu condiția să fie exprimat și înregistrat nu mai târziu de 48 de ore înainte de data primei convocări a AGEA.

Dacă persoana care participă la Adunarea generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului său, aceasta va prezenta o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență.

Participarea directă a acționarului în Adunarea generală a acționarilor, personal sau prin reprezentantul legal sau convenţional, înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

Votul electronic se poate exercita pe bază de certificat digital calificat, accesând aplicația securizată “vot electronic” de pe site-ul www.evergent.ro , conform Procedurii de exercitare a votului prin corespondență afișată pe www.evergent.ro.

Votul în Adunarea generală, prin oricare din modalitățile de vot permise acționarilor, poate fi exprimat în condițiile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, doar prin una din opțiunile de vot “pentru” sau “împotrivă”.

În conformitate cu prevederile art. 105, alin. (233) din Legea nr. 24/2017: ”(…) în situația în care actul constitutiv al emitentului nu dispune altfel, poziția de «abținere» adoptată de un acționar cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a unei adunări generale a acționarilor nu reprezintă un vot exprimat”.

Actul constitutiv al EVERGENT Investments nu califică în niciun fel “poziția abținere”, astfel că această poziție va putea fi adoptată de acționar, fără ca mențiunea ”abținere” să fie considerată vot valabil exprimat, în condițiile legii.

II. Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi a Adunărilor generale ale acționarilor

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 27 octombrie 2025, ora 1700. EVERGENT Investments poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la Secțiunea „Întrebări frecvente” sau în cadrul ședinței Adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original, la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94C, “secretariat”) sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă , la adresa aga@evergent.ro ( conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică).

III. Documentele aferente Adunării generale extraordinare a acționarilor

Documentele aferente punctelor de pe ordinea de zi completată și revizuită se pun la dispoziția acționarilor pe site-ul www.evergent.ro și se pot consulta la sediul companiei (Bacău, cod 600164, str. Pictor Aman nr. 94 C, secretariat) în zilele lucrătoare între orele 900-1600.

Materialele corespunzătoare punctelor de pe ordinea de zi completată și revizuită, proiectele de hotărâri actualizate și formularele de vot actualizate se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 15 octombrie 2025, conform prevederilor legale.

Procedurile de organizare și desfășurare a Adunărilor generale ale acționarilor aprobate de Consiliul de administrație, conform prevederilor Actului constitutiv, publicate pe website-ul www.evergent.ro, sunt: Procedura generală a Adunărilor generale ale acționarilor, care cuprinde precizări privind organizarea și desfășurarea ședințelor Adunărilor generale, Procedura de vot prin reprezentant (împuternicire specială, împuternicire generală) și Procedura de vot prin corespondență (buletin de vot scris sau electronic).

Ședințele Adunărilor generale pot fi vizualizate pe baza elementelor de acces de către acționarii înregistrați la data de referință – prin accesarea site-ului www.evergent.ro (precizări în Procedura generală AGA).

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la prima convocare, conform prevederilor legale și ale Actului constitutiv al Companiei, Adunarea generală extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de 30 octombrie 2025, ora 1200, cu menținerea ordinii de zi, a locului de desfășurare și a datei de referință.

EVERGENT Investments S.A. asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării ședințelor Adunărilor generale și implementării hotărârilor adoptate conform prevederilor legale aplicabile.

Este asigurată traducerea live a dezbaterilor în limba engleză.

Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată pentru data de 29/30 octombrie 2025, ora 1245, ordinea de zi și toate informațiile menționate în Convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4563 din 26 septembrie 2025, rămân nemodificate.

Claudiu Doroș

Președinte Consiliu de administrație

Cătălin Iancu

Director general

Gabriel Lupașcu,

Ofițer Conformitate