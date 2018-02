Grupul de Iniţiativă John Maxwell Team Bacău, împreună cu Grupul de Iniţiativă Antreprenorială Fabricat în Bacău organizează o nouă ediţie a evenimentului internaţional de Leadership şi Business LIVE2LEAD, care va avea loc la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău pe 27 și 28 februarie 2018, în Aula Universităţii, începând cu ora 14:00, având ca beneficiari studenții, masteranzii, doctoranzii și tinerii absolvenți ai universității amintite. Live2Lead este o conferință videocast care, datorită notorietății și succesului de care s-a bucurat în edițiile de până acum, este solicitată și transmisă în 32 de țări, peste 700 de locații din întreaga lume și peste 40.000 de participanţi. Live2Lead este o Conferință Videocast de dezvoltare a liderilor, concepută pentru a echipa participanții cu perspective noi, idei pragmatice și instrumente gata de pus în practică, livrate de cei mai renumiți experți în leadership și business la nivel mondial.

Lista speakerilor include:

– John C. Maxwell, consultant expert în leadership, scriitor și coach.

John C. Maxwell este un # 1 New York Times cel mai bine vândut scriitor, coach și speaker. Cu peste 120 de cărţi publicate, a fost nominalizat ca liderul # 1 în afaceri de către AMA și cel mai influent expert de conducere din lume, în 2014.

– Dave Ramsey, expert în management, cel mai bine vândut scriitor cu expertiză financiară.

Considerat în USA vocea de încredere cu expertiză financiară și de afaceri, Dave Ramsey este o expert în gestionarea banilor și personalitate radio extrem de populară la nivel național. Cele șapte cele mai bine vândute carţi ale sale “Financial Peace”, “More Than Enough”, “The Total Money Makeover”, “EntreLeadership”, “The Complete Guide to Money”, “Smart Money Smart Kids” şi “The Legacy Journey” au atins vânzări cumulate de peste de 10 milioane de exemplare.

– Cheryl Bachelder, fostul CEO al Popeyes® Louisiana Kitchen, Inc.

Un pasionat Director Executiv al industriei de restaurante care a lucrat recent ca CEO al Popeyes® Louisiana Kitchen, Inc., Cheryl este recunoscută pentru gândirea sa strategică foarte clară, abordarea focusată pe dezvoltarea conceptului de franciză, dezvoltarea de echipe şi liderii excepţionali cat și pentru atingerea de performanțele financiare superioare. Cheryl, de asemenea, a fost recent clasată pe locul # 1 in “Top Ten List of the World’s Best CEOs” realizata de Inc. Magazine.

– Warrick Dunn, fost jucător NFL (The USA National Football League), partener al echipei Falconii din Atlanta. După o carieră de 12 ani în NFL, Dunn s-a retras, în 2009 a fost acceptat de proprietarii NFL pentru a deveni partener al Atlanta Falcons. Prin “Homes for the Holidays”, Dunn îşi onorează mama, Betty Smothers care era Ofițer de Poliție din Baton Rouge. Aceasta, ca mamă singură a șase copii, a luptat pentru visul american de proprietate a locuinţei. În timp ce lucra, a fost ucisă și nu a fost niciodată capabilă să-și atingă acest vis. Programul lui Dunn a asistat peste 152 de părinți singuri și 409 de persoane dependente la nivel naţional, în visul acestora de a deveni pentru prima dată proprietari de case. Începând cu anul 2002, an în care a fondat organizațiile “Warric Dunn Charities”, Dunn s-a dedicat îmbunătăţirii vieţii semenilor prin programe inovatoare inspirate de experienţa sa.

Live2Lead este prezentat în Bacău de membrii certificaţi John Maxwell Team.