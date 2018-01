Anul 2018 se remarcă încă din primele zile cu evenimente pe care le putem numi, fără a greși, notabile și care vor avea impact și în economia județului Bacău. Unele evenimente sunt proprii întregii economii naționale, dar câteva dintre acestea sunt specifice doar județului nostru. Pentru că au devenit realitate chiar din prima zi a anului, se cuvine să amintim întâi noutățile aduse de așa-numita „revoluție fiscală”, care vor marca și soarta întreprinzătorilor băcăuani și pe aceea a salariaților acestora. Este vorba de taxa pe TVA, care va fi plătită în conturi separate (split TVA), de plata contribuțiilor de asigurări sociale făcută de angajator din banii salariaților, de majorarea contribuției de asigurări sociale de sănătate la 10% pentru mulți beneficiari de venituri, de micșorarea impozitului pe venit de la 16 la 10% etc. Tot de la 1 ianuarie a mai fost prevăzută intrarea în vigoare a Legii privind combaterea risipei alimentare, a Legii prin care constructorii trebuie obligatoriu să fie certificaţi tehnico-profesional sau a Legii care prevede sancţionarea contravenţiilor silvice. Chimcomplex preia activele Oltchim Societatea Chimcomplex Borzești, participant în competiția de achiziție a activelor Oltchim, va ptelua activele 1-5 și parțial 7 ale combinatului Oltchim Râmnicu Vâlcea, în urma licitației organizate anul trecut. Astfel ar putea începe organizarea Companiei Române de Chimie (CRC), proiect anunțat de proprietarul Chimcomplex, Grupul industrial Serviciile Comerciale Române. „Viitoarea CRC – spune Virgiliu Băncilă, președintele Consiliului de Administrație al Chimcomplex – va fi exemplul unui proiect care va angrena multe companii și va contribui pe termen lung la relansarea chimiei românești.

Suntem deschiși către cei care își doresc să crească, să exceleze și să aibă un aport în viitorul proiect. Intrăm într-o nouă etapă: a construcției industriale de succes”. Se vinde întreprinderea Uton Așa cum am anunțat deja, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va organiza în această lună o nouă licitație pentru vânzarea bunurilor societății Uton, din Onești, aflată în faliment și dizolvare. Prețul de pornire a licitației pentru activele fostului „mecanic șef” al platformei industriale Borzești este de 33,5 milioane lei. Fiscul a scos la vânzare întreprinderea și în 2013, pornind doar de la 10,6 milioane de lei pentru 15 active.

Întreprinderea a fost înființată în anul 1973, dar după 1989 a fost privatizată și preluată de afaceristul Marian Iancu și de societatea Carom Onești, controlată tot de Iancu. Barleta, Electric Plus și Croco fac investiții semnificative Fabricantul de pungi, saci și sacoșe pentru rețelele de supermarketuri, rețele de fast-food și fabricile de panificație, Barleta din Bacău, a investit, anul trecut, 1,2 milioane de euro într-o nouă tipografie, dar în acest an a bugetat investiții de două milioane de euro în tipărire și modernizare.

În schimb, în Onești, cu o investiție nouă începută în 2017, de circa 14 milioane de euro, fabricantul de biscuiți Croco ar putea ajunge la 650 de salariați în 2018.

Tor în Bacău, Electric Plus, deținătoarea brandului Barrier (soluții cu geam termopan), investește aproximativ 10 milioane de euro într-o nouă capacitate de producție pentru PVC, aluminiu, pachet geam termoizolant, foliere profile și încă o clădire de birouri (dotată cu o sală de mese la standarde europene). Proiectul va fi terminat în toamna acestui an. „Noile unități de productie și clădirea de birouri – a declarat presei Adrian Gârmacea, directorul general al societății – vor fi amplasate pe 50.000 de metri pătrați și se va dubla numărul de angajați la peste 1.200”. Anul aniversărilor rotunde Două mari întreprinderi băcăuane ajung, în acest an, la vârste respectabile. Ele sunt Aerostar – care va împlini, pe 18 aprilie, 65 de ani, și Pambac, una dintre cele mai importante companii de panificație, de morărit și de paste făinoase din România – care ajunge la 50 de ani.

Tot în acest an, pe 12 martie, Garda Națională de Mediu și comisariatele ei județene împlinesc 15 ani.

Avem, însă, și două personalități ale vieții economice, sociale și culturale băcăuane pentru care așteptăm organizarea unor evenimente de aniversare. Este vorba de împlinirea a 200 de ani de la nașterea savantului și economistului Ion Ionescu de la Brad și a 165 de ani de la nașterea primului filatelist din Bacău, Grigore Pascu, născut pe 18 octombrie 1853. Mari investiții așteptate de băcăuani Reluarea lucrărilor la Centura municipiului Bacău și lansarea proiectului pentru Autostrada Brașov-Bacău rămân și în 2018 pe agenda așteptărilor băcăuanilor. Primul proiect a fost început și abandonat acum doi ani, iar despre cel de al doilea actualul ministrul al transporturilor, Felix Stroe, a dat asigurări că acum se vor realiza. Pentru varianta ocolitoare a Bacăului, Compania de Autostrăzi și Drumuri Naționale a transmis în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) anunțul de participare la procedura de atribuire a contractului. Ministerul Transporturilor a aprobat, însă, la sfârșitul anului trecut, Memorandumul privind demararea pregătirii unui portofoliu de proiecte de transport care urmează a fi realizate în perioada 2018-2027, între care și Sectoarele de autostradă Brașov-Bacău și Pașcani-Iași-Ungheni, care vor fi legate între ele.

