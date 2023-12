Evenimente dedicate Anului Nou, în județul Bacău

Ne apropiem cu pași repezi de finalul anului 2023. Iată câteva dintre evenimentele dedicate celebrării Anului Nou 2024, care vor avea loc în ultima săptămână a anului, în județul Bacău:

Municipiul Bacău

În Piața Tricolorului din centrul orașului, va avea loc, miercuri, 27 decembrie, cu începere de la ora 10, Festivalul ,,Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă”, ediția a 57-a, eveniment organizat sub patronajul Consiliului Județean Bacău și al Primăriei Bacău.

Acest festival aduce în prim-plan tradițiile autentice ale iernii, oferind o privire captivantă în lumea bogată a obiceiurilor populare românești. De la dansuri tradiționale și colinde specifice zonei și până la reprezentări ale obiceiurilor de Crăciun și ale altor ritualuri specifice iernii, acest eveniment celebrează moștenirea culturală a regiunii. Ansamblul Folcloric ,,Busuiocul” din Bacău, cunoscut pentru devotamentul său în păstrarea și promovarea tradițiilor autentice, va oferi publicului prezent, reprezentații pline de emoție, ilustrând bogăția culturală a regiunii. Momentele speciale ale festivalului vor fi marcate de participarea unor cete de colindători din județul Bacău, dar și din județele învecinate, precum Iași, Vaslui, Botoșani și Vrancea. Această diversitate regională va aduce în același loc tradiții și obiceiuri specifice fiecărei zone, creând o atmosferă autentică și plină de culoare. Astfel, Bacăul va deveni locul în care trecutul și prezentul se împletesc armonios, pentru a aduce în prim-plan frumusețea și autenticitatea tradițiilor populare românești de iarnă;

Municipiul Moinești

Miercuri, 27 decembrie 2023, la Moinești, va avea loc, Festivalul Datinilor ,,Anii vechi și Anii noi”, în cadrul căruia vor putea fi admirate cele mai populare obiceiuri strămoșești de pe Valea Trotușului și Valea Tazlăului. Parada festivalului va cuprinde traseul „Rond Autogară”, Strada ,,Tudor Vladimirescu”, scena din Parcul Băi, iar din program, nu vor lipsi cetele de urși, capre și mascați;

Orașul Comănești

În Parcul Central al orașului, va avea loc, sâmbătă, 30 decembrie 2023, cu începere de la ora 12.00, Festivalul ,,Datini și Obiceiuri Strămoșești”, ediția a XXVI-a. După ce toate cetele de urși și dansatori vor traversa centrul orașului, va începe festivalul, la care participă cete și formații din județul Bacău, dar și din alte zone ale Moldovei. ,,Dansul Urșilor” de la Comănești a devenit celebru în întreaga lume, evenimentul reunind an de an mii de vizitatori din toate colțurile țării și din străinătate, fiind promovat în publicații și la televiziuni de pe tot globul, în special în celebrele reviste ,,National Geographic” și ,,New York Times”. Pentru spectacolul din 30 decembrie, cetele de urși se pregătesc cu multe luni înainte. În Comănești există sute de familii în care toți membrii fac parte din câte o ceată, acceptarea fiind o mare onoare pentru cei care aspiră să îmbrace o blană de urs, deoarece regulile sunt foarte stricte. Pentru originalitatea sa, ,,Dansul Urșilor” așteaptă recunoașterea universală inclusiv de la UNESCO, unde se află pe o listă de așteptare, în vederea înscrierii în Patrimoniul Mondial Cultural Imaterial.

Și tot în Parcul Central din Comănești, va avea loc, duminică, 31 decembrie 2023, cu începere de la ora 23.30, un superb foc de artificii, cu prilejul sărbătoririi Anului Nou;

Orașul Dărmănești

Duminică, 31 decembrie 2023, în Piațeta din fața Primăriei orașului, cu începere de la ora 11.00, va avea loc, Festivalul de Datini și Obiceiuri Strămoșești ,,Ursul de la Dărmănești”, în cadrul căruia vor evolua cetele de urși și haiduci din satele localității;

Comuna Dofteana

Duminică, 31 decembrie 2023, în centrul comunei se organizează Festivalul ,,Datini și Obiceiuri de Iarnă”, în cadrul căruia sunt prezentate jocul urșilor, irozilor și mascaților, obiceiuri străvechi și tradiționale specifice comunei Dofteana, încă de la atestarea localității;

Orașul Târgu-Ocna

Duminică, 31 decembrie 2023, în Piațeta Primăriei orașului, va avea loc, Festivalul de Datini și Tradiții, ediția a XVI-a, care va marca frumoasele obiceiuri de iarnă din zona localității de la poalele Măgurii;

Municipiul Onești

Duminică, 31 decembrie 2023, pe scena din fața Primăriei Onești, va avea loc, cu începere de la ora 10.00, Festivalul ,,Datini și Obiceiuri Strămoșești”. Cu acest prilej vor evolua în sunetul tobelor, alămurilor şi zurgălăilor, renumite cete de capre, urşi, cerbi, mascaţi şi urători din zona Văii Trotușului.

