a fost lansat oficial albumul „Impresionismul. Fascinație și culoare”, realizat de maximafiliștii băcăuani Vasile și Claudiu Doroș, considerat „un muzeu de imagini timbrate” Centrul de Cultură „George Apostu” a fost, miercuri, 20 decembrie, gazda unui eveniment editorial de nivel european: lansarea oficială a albumului „Impresionismul. Fascinație și culoare”, ediție bilingvă româno-engleză, publicat la Editura Rao de general de brigadă (r) Vasile Doroș, președintele Societății Române de Maximafilie „Dr. Valeriu Neaga”, cu sediul în Bacău, și de Claudiu Doroș. Lansarea albumului a avut loc în cadrul evenimentului „ImagiNație – Energia Culturii”, care a închis seria de manifestări culturale 2017 la Centrul Apostu. Între participanți s-a numărat și Gheorghe Popa – secretar de stat în Ministerul Culturii și Identității Naționale. Albumul a fost prezentat de prof. univ. dr. Petru Bejan, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Lucrarea semnată de Vasile și Claudiu Doroș este considerată o realizare de excepție în maximafilie și cuprinde 330 de reproduceri ale unor tablouri care aparțin unui număr de 70 de pictori europeni, opere aflate în 80 de muzee și colecții private din întreaga lume. Iar ilustratele maxime au fost realizate cu timbre emise de 50 de administrații poștale de pe toate continentele. Lucrarea este prefațată de Petru Bejan, dar și de Anny Boyard – președinta Asociației „Les Maximaphiles Français”. Recent, albumul a fost prezentat și la Târgul de carte Gaudeamus 2017, organizat la București. Din capul locului, autorii lucrării răspund la o întrebare pe care o pot pune foarte mulți oameni: „De ce o lucrare de pictură realizată prin mijloace oferite de maximafilie?”. Iar răspunsul – detaliat în prefața albumului – face un scurt parcurs al pasiunii de colecționari ai membrilor familiei Doroș, materializată încă din anii ’70 în timbre cu reproduceri ale unor opere de artă. Evident, autorii trebuiau să răspundă și întrebării „De ce un album dedicat impresionismului în pictura europeană?”. Trei motive principale sunt reliefate aici: „Pentru că impresionismul reprezintă o revoluționară și fascinantă perioadă din istoria artei moderne (…), pentru că am dorit să prezentăm o viziune pe cât posibil închegată asupra a ceea ce a reprezentat acest curent artistic (…) și pentru că este o premieră absolută realizarea unui album de artă prin mijloace de expresie maximafilă”. Un capitol important este dedicat pictorilor români Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, Jean Steriadi și Gheorghe Petrașcu. Autorii au, de fapt, un CV maximafil bogat, în care regăsim exponate grupate sub genericele „renașterea în pictura italiană”, Femeia în pictură”, „Măreția lui Rubens”, „Creația pictorului Grigorescu” și altele, dar și numeroase manifestări în domeniu. Se impune menționat aici și albumul „George Enescu. În constelația muzicii universale”, apărut tot la Editura Rao, în anul 2005. „Instrumentată cu discernământ, pe criterii stilistice, istorice și regionale, repertorierea filatelică a impresioniștilor oferă cititorului date prețioase cu privire la sursele de inspirație, precursori, reprezentanți iluștri, tendințe, contaminări și influențe. Albumul cucerește prin eleganța grafică și consistența documentară. Parcurgându-l filă cu filă, au impresia unei reconfortante plimbări printr-un muzeu de imagini timbrate, condensate la scară accesibilă, miniaturală”.

