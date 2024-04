Eveniment cultural-educativ în premieră, la Târgu-Ocna

La Centrul de Cultură ,,Ion Talianu”, din orașul-stațiune Târgu-Ocna, a avut loc, marți, 2 aprilie, prima ediție a manifestării dedicată Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii şi Tineret „Juniorcart”, în organizarea Centrului de Experienţe Pedagogice şi Culturale din Onești, împreună cu Primăria Târgu-Ocna.

Sărbătoare a cărții pentru copii și tineret, la Târgu-Ocna

În atmosfera destinsă a unei zile de sărbătoare culturală, într-o sală ocupată până la refuz de copii, tineri, cadre didactice, bibliotecari și iubitori de carte, evenimentul a fost deschis de primarul localității, Cristian-Aurelian Ciubotaru, care a adresat un cuvântul de bun-venit invitaților și participanților. Totodată, domnia-sa a ținut să precizeze deschiderea pe care autoritățile și instituțiile publice locale o au pentru actul de cultură și educarea tinerei generații și, să mulțumească pe această cale, inițiatorilor, organizatorilor și partenerilor acestui proiect, tuturor celor care s-au implicat în buna desfășurare a activităților cuprinse în programul acestei zile.

Invitați, program, momente inedite

Ștafeta a fost preluată de prof. dr. Gabriela Gîrmacea, de la Colegiul Național ,,Grigore Moisil” din Onești (organizator și moderator al manifestării), care, pentru început, a vorbit despre ziua de 2 aprilie, întru celebrarea cărții pentru copii și tineret, precum și a importanței sale în procesul educativ al tinerilor elevi. A urmat apoi, prezentarea invitaților la acest eveniment: lect. univ. dr. Adrian Jicu – scriitor și director al Bibliotecii Județene ,,C. Sturdza” din Bacău, Florentina Ion – director al Editurii ,,Didactica Publishing House” (DPH), Teodora Zaharia – director editorial la ,,DPH”, prof. dr. Liviu Neagoe – de la Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” din Onești (filosof, istoric și scriitor), prof. Cristina Iscru – de la școlile gimnaziale ,,George Călinescu” și ,,Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, din Onești (autoare de carte pentru copii), prof. Corneliu Stoica (istoric și scriitor), Romulus-Dan Busnea – jurnalist și scriitor, inspector de specialitate în cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Salvamont Bacău (partener al acestui proiect), Cosmin Blaga – elev la Colegiul Naţional „C. Negri” din Târgu-Ocna.

În sală au mai fost prezenți printre alții, generalul Vasile-Jenică Apostol, doctor în istorie militară (cu o intervenție concisă și la subiect), prof. Ștefan Epure, poeta și artista plastică slăniceană, Ionica Bandrabur (un adevărat ,,tezaur uman viu” al stațiunii de la poalele Nemirei), profesorul Cătălin-Constantin Rugină – directorul Colegiului Național ,,C. Negri” din Târgu-Ocna, jurnalistul și scriitorul, Ion Moraru (de la ,,Amprenta de Onești”), fotograful și reporterul de teren, Tody (de la ,,Tg.Ocna.ro”), dar și doamnele Niculina Sfârlea și Gabriela Potorac, printre cele mai constante prezențe și promotoare ale manifestărilor culturale care au loc în stațiunile Slănic-Moldova și Târgu-Ocna.

Evenimentul a continuat cu o inedită lansare de carte, respectiv Colecția ,,Biografii”, apărută la Editura „DPH”, sub semnătura prof. dr. Gabriela Gîrmacea. ,,În această colecţie, au apărut patru volume, prin intermediul cărora editura îşi propune să aducă în atenţia cititorilor viaţa şi opera marilor personalităţi ale culturii şi literaturii române: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Ciprian Porumbescu şi Ion Creangă. Cărţile au fost scrise cu intenţia de a contura un context istoric, politic şi cultural pe care elevii şi adulţii să-l înţeleagă uşor. Colecţia dezvăluie fapte, mentalităţi şi idei în jurul cărora s-a construit o personalitate şi fixează repere pentru înţelegerea operei, deschide un demers reflexiv, conturează valori şi atitudini”, a spus Gabriela Gîrmacea, o scriitoare cu inovative volume de carte, dedicate atât tinerilor, cât și adulților.

Și pentru că, principala sărbătorită a fost cartea pentru copii și tineret, programul a inclus și o dezbatere interactivă, cu tema ,,Inteligenţa artificială versus carte”, la propunerea și în prezentarea dnei Gabriela Gîrmacea, urmată de intervențiile invitaților, care au răspuns acestei provocări, uneori, privită cu umor și oarece detașare, alteori, cu vădite semne de îngrijorare pentru viitorul societății umane, menținând însă, un echilibru destul de delicat, pus între carte și inteligența artificală. Din expunerile stimaților invitați nu au lipsit momentele în care au descris unele experiențe personale, cu privire la boom-ul și influența inteligenței artificiale asupra factorului uman, cu referiri la modul în care aceasta se extinde tot mai mult în spațiul mental-emoțional al copiilor și tinerilor aflați în plin proces de educare și formare pentru viitor (aici, cu o excelentă perorație a universitarului și scriitorului, Adrian Jicu, o prezență insolită și mereu plăcută receptorilor de cultură).

Un moment cu totul special al întâlnirii a fost și cel susținut de Cosmin Blaga, un elev cu minte și limbă de aur, aflat doar în clasa a V-a, la Colegiul Naţional „C. Negri” din Târgu-Ocna. Acesta a reușit o prezentare cu totul aparte a cărții ,,Primul Război Mondial – Între realitate și ficțiune”, o carte senzorială, semnată de aceeași Gabriela Gîrmacea, elevul Cosmin Blaga fiind un exemplu care ne arată că înteligența artificială nu va putea înlocui omul.

Stand de carte și donații pentru biblioteca orașului

Cu ocazia acestui eveniment, în holul Centrului de Cultură „Ion Talianu” a fost prezentat și un stand de carte pentru copii și tineret, organizat de Editura ,,DPH”, care a donat mai multe volume pentru întregirea fondului de carte al Bibliotecii Orășenești ,,Claude Sernet” din Târgu-Ocna, donație completată cu o serie de broșuri și materiale care promovează județul Bacău, oferite de Serviciul Public Județean pentru Promovarea Turismului și Salvamont Bacău.

Programul manifestării s-a încheiat, în aplauzele publicului, cu momente muzicale susținute de elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 și Clubului Elevilor din Târgu-Ocna.

O impresie de final, printre multe altele

Iată ce a declarat profesorul și istoricul, Liviu Neagoe, la sărbătorirea zilei de 2 aprilie: ,,Un eveniment deosebit, organizat până în cele mai mici detalii, o sală plină, un primar atent, o editură deschisă spre publicul tânăr, generații diferite, mulți colegi alături de noi, iar ecourile vor reverbera și în zilele următoare. Felicitări și mulțumiri pentru tot!”

Ziua internaţională a Cărţii pentru Copii și Tineret, iniţiată de Consiliul Internaţional al Cărţilor pentru Tineri – International Board on Books for Young People (IBBY) este celebrată, în fiecare an, la 2 aprilie, cu ocazia aniversării povestitorului Hans Christian Andersen. Din 1967, organizaţia iniţiatoare marchează această zi pentru a inspira plăcerea de a citi şi pentru a promova cărţile pentru copii.

Proiect iniţiat, organizat şi moderat de Gabriela Gîrmacea și Romulus-Dan Busnea

Organizatori: Centrul de Experienţe Pedagogice şi Culturale Onești, Primăria Târgu-Ocna

Parteneri: Editura „Didactica Publishing House”, Centrul de Cultură „Ion Talianu” din

Târgu-Ocna, Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea Activității de Salvamont Bacău

Parteneri media: „Amprenta de Oneşti”, „Deşteptarea” Bacău, „TgOcna.ro”.

Filmul întregului eveniment poate fi urmărit pe pagina de Facebook a Primăriei Târgu-Ocna, la https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=406493132133649

Sursa foto: Tody, Romulus-Dan Busnea și alți oameni de bine

A consemnat, Romulus-Dan BUSNEA