O evacuare sport si mai exact o toba sport, mai agresiva, cu un tips mare, transmite imaginea unei masini agresive atunci cand cineva se uita la ea sau o aude. Daca vrei sa ii dai propriului automobil un look mai agresiv, ii poti monta un sistem de evacuare sport . In plus, zgomotul va fi cu siguranta altul. Daca vrei sa crezi senzatia de masina puternica, poti modifica evacuarea foarte rapid iar sunetul obtinut sa iti dea acea impresie in momentul actionarii pedalei de acceleratie.

Performanta ridicata

Motorul autoturismului dumneavoastra este o masina puternica, iar capacitatile sale complete sunt adesea restrictionate de sistemul de evacuare instalat in fabrica. Acesta a fost instalat de catre producatorul vehiculului in momentul fabricarii. Acest sistem va face treaba, dar un sistem de evacuare sport performant va va permite sa dezlantuiti cu adevarat potentialul maxim al motorului. Pentru a putea permite cresterea de putere recomandam instalarea unor intercoolere sport. Puterea si cuplul pot creste semnificativ, deoarece sistemul imbunatateste respiratia motorului, permitand expulzarea mai rapida a gazelor de ardere arse. Un alt mare avantaj al furnizarii de aer curat motorului este ca iti vei creste economia de combustibil, deoarece motorul nu va trebui sa compenseze aerul murdar folosind combustibil suplimentar.

Exista diferite tipuri de evacuari sport?

Daca ati studiat deja sistemele de evacuare sport, probabil ati auzit sau ati citit o multime de termeni diferiti pentru tipurile de esapament. Cu toate ca acest lucru poate parea complicat, diferenta este pur si simplu cantitatea din sistemul de evacuare original pe care il inlocuiesti.

Recomandam inlocuirea jantelor OEM cu a fost livrat autoturismul dumneavostra cu un set de jante aliaj complementare modificarilor actuale, proaspat efectuate.

Poate ca esapamentul sportiv cel mai larg adoptat, o evacuare cat-back este o imbunatatire a performantei de la convertorul catalitic la capatul evacuarii. In mod normal, este vorba despre aproximativ 2/3 din sistemul de evacuare original.

Atunci cand cumparati un sistem de evacuare sport cat-back, conducta din mijloc va include uneori un amortizor (in functie de marca si modelul pe care il alegeti), dar si conducta din spate, amortizoarele si haioanele.

Pentru masinile cu benzina (GPF) sau cu filtre de particule diesel (DPF), un GPF-Back sau DPF-Back este aproape acelasi lucru. Se conecteaza in spatele hardware-ului de emisii din partea din fata a evacuarii.

Evacuarea sport de tip cat-back este cea care va face sa vedeti castiguri de performanta notabile dintr- o evacuare. Va inlocuiti destul de multe conducte si amortizoare pentru ca performantele obtinute sa inceapa sa adauge cu adevarat. Cifrele exacte vor varia de la masina la masina, deci nu putem garanta niciun castig de putere exact.

Ce inseamna rezonant si nerezonat?

Un rezonator este un tip special de amortizor conceput pentru a taia frecventele de sunet specifice. Acestea sunt, in mod normal, proiectate pentru a linisti evacuarea la viteze mici si a motorului inactiv. Ideea este ca evacuarea dvs. este linistita si bine comportata in timpul conducerii normale (de exemplu, pe autostrada), dar devine vie in timpul conducerii agresive.

La unele esapamente, puteti inlocui una dintre acestea cu o conducta directa. Acest lucru va creste zgomotul pe care il produce masina dvs. Este vorba despre alegerea personala. Va recomandam sa va ganditi cu atentie la tipul de conducere pe care il veti efectua cu masina.

Daca aveti de gand sa faceti kilometri in mod regulat, trebuie sa va ganditi foarte bine inainte de a face aceasta modificare, dar daca masina o folositi doar pentru altfel de activtati mai mult zgomotul motorului ar putea adauga placere.

Avantajele unei tobe sport

Datorita efectului lor de inactivitate, conducerea unui vehicul fara o toba de esapament care functioneaza corect poate fi o experienta neplacuta pentru soferi. Toba de esapament este una dintre cele mai simple modificari pe care le puteti face la o masina, care va modifica dramatic modul in care suna. Unele tobe sport de esapament ofera un sunet profund, consistent, in timp ce altele va vor face masina cat mai linistita. Din aceste motive, atunci, este vital pentru a alege o toba sport de esapament care satisface in mod adecvat nevoile dumneavoastra si se potriveste in mod corespunzator vehiculul – daca aveti nevoie de un inlocuitor pentru o componenta defecta, sau doriti sa dea masina un upgrade simplu.

Ce altceva trebuie sa stiti despre o toba sport?

Multe lucruri pot afecta modul in care suna un sistem de evacuare. Schimbarea la otel inoxidabil are un impact mare asupra masinii dumnevoastra. Dispunerea, diametrul si forma conductelor joaca de asemenea un rol. Apoi, exista alegerea amortizorului si designul tubului. La fel de multa munca poate merge in reglarea unui sistem de esapament ca un instrument muzical, iar rezultatul final este la fel de mult o arta ca o stiinta.

Este putin dificil de transmis in text exact cum suna o toba sport de esapament, asa ca, daca este posibil, va recomandam intotdeauna sa cautati o masina cu o evacuare montata pentru a asculta sau a cauta videoclipuri cu aceasta. Videoclipul nu este perfect, desigur, calitatea camerei si cat de departe de esapament este microfonul pot schimba cu adevarat modul in care suna toba respectiva.