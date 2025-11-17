Europarlamentarul Claudiu Richard Târziu critică Strategia Europeană privind egalitatea de gen: „O resetare ideologică, nu o măsură pentru protejarea femeilor”

Claudiu-Richard Târziu, europarlamentar ECR, a transmis un mesaj ferm cu privire la noua Strategie privind egalitatea de gen propusă de Comisia Europeană, afirmând că aceasta reprezintă „o încercare de resetare ideologică a societății europene”, și nu un demers autentic pentru protejarea femeilor sau promovarea demnității umane.

Potrivit acestuia, documentul aflat în dezbatere la Bruxelles ar crea premisele unei transformări profunde, cu efecte negative asupra valorilor fundamentale ale Uniunii Europene și asupra ordinii sociale.

„Nu protejează femeile. Nu apără demnitatea umană.”

„Ceea ce numește Comisia Europeană drept Strategie privind egalitatea de gen este, în realitate, o încercare de resetare ideologică a societății europene. Nu protejează femeile. Nu apără demnitatea umană. În schimb, atacă fundamentele civilizației noastre și transformă drepturile omului într-un instrument politic cu geometrie variabilă”, a declarat Târziu.

Acesta subliniază că în centrul oricărei democrații autentice ar trebui să se afle persoana, nu „categoria socială privilegiată”.

Critici privind „discriminarea instituționalizată”

Europarlamentarul afirmă că strategia promovată de instituțiile europene ar înlocui individul cu „grupul identitar”, iar în numele unei egalități artificiale s-ar introduce măsuri pe care le consideră discriminatorii.

„Strategia propusă de Comisia Europeană înlocuiește individul cu grupul identitar. În numele unei egalități artificiale, se introduce o discriminare instituționalizată: cote obligatorii, avantaje profesionale pe criterii de gen, penalizarea meritului și marginalizarea competenței. Asta nu este justiție, ci o formă de segregare modernă, ascunsă în spatele unei propagande ieftine”, susține Târziu.

El respinge ferm ideea ca performanța profesională să fie subordonată identității de gen:

„Nu accept ca performanța să fie subordonată identității. Nu accept ca femeile să devină simple instrumente statistice în mâna unor birocrați. Nu accept ca bărbații să fie tratați ca vinovați din oficiu.”

„Critica devine delict moral”

Europarlamentarul atrage atenția și asupra climatului de dezbatere publică pe care, în opinia sa, îl generează o astfel de strategie.

„Mai grav, această Strategie transformă opinia critică într-un delict moral. Oricine îndrăznește să pună întrebări sensibile sau să devieze de la linia oficială este etichetat automat drept extremist, eurosceptic sau antieuropean. Aici este pericolul real: când un regim devine intolerant la dezbaterea critică, democrația este pe cale de dispariție.”

Apel la protejarea familiei și a educației

Târziu insistă că valorile fundamentale ale societății europene nu ar trebui remodelate prin „experimente” ideologice.

„Refuz ca educația copiilor să fie transformată într-un laborator ideologic. Refuz ca familia să fie relativizată și împinsă în defensivă. Refuz ca Europa să fie remodelată după obsesii doctrinare care nu au legătură cu realitatea oamenilor”, a spus el.

În opinia sa, nu poate exista egalitate autentică dacă ea este impusă prin mijloace constrângătoare:

„Nu există egalitate prin discriminare. Nu există libertate prin constrângere. Nu există progres prin inginerie socială.”

Vot împotrivă în Parlamentul European

Claudiu Richard Târziu afirmă că a votat împotriva Strategiei privind egalitatea de gen în Parlamentul European și promite că va continua să se opună oricăror măsuri similare.

„Ca europarlamentar român și conservator, am obligația să apăr libertatea persoanei și ordinea firească a societății, nu experimentele celor care cred că omul poate fi rescris după voia lor. Am votat împotriva acestei Strategii și voi lupta pentru înlocuirea ei cu o abordare care respectă demnitatea fiecărui european – femeie sau bărbat –, fără ideologii, fără presiuni și fără privilegiile unor grupuri inventate în laboratoarele progresismului birocratic.”

