Europa își ajustează Politica de Coeziune la noile realități: Raportul coordonat de Dragoș Benea, adoptat în Comisia REGI

Uniunea Europeană își reconfigurează direcțiile de investiții pentru a răspunde mai bine provocărilor actuale de securitate și reziliență.

Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI) a Parlamentului European a adoptat, cu 27 de voturi „pentru”, Raportul privind evaluarea la jumătatea perioadei de bugetare a Politicii de Coeziune, coordonat de europarlamentarul român Dragoș Benea.

Documentul, care va merge în plenul Parlamentului European pentru votul final, oferă statelor membre instrumente noi pentru a direcționa fonduri către domenii considerate vitale în actualul context geopolitic.

Printre priorități se numără investițiile în industria de apărare, infrastructura „dual-use” (cu utilizare civilă și militară), consolidarea infrastructurii energetice critice, construirea de locuințe accesibile pentru clasa de mijloc și asigurarea accesului comunităților la apă.

„Oricât de inovativi sau idealiști am fi, nimic nu se poate realiza durabil și predictibil fără a asigura securitatea pe continentul european. Modificările aduse Politicii de Coeziune reprezintă baza de la care putem construi în fața noilor provocări”, a declarat Dragoș Benea după adoptarea raportului.

Noile prevederi permit guvernelor naționale să mute, în mod voluntar, până la 10% din fondurile alocate prin cadrul financiar multianual 2021–2027 pentru a susține aceste priorități.

România se află printre potențialii beneficiari direcți: regiunile de la granița cu Ucraina, inclusiv Nord-Estul, vor avea la dispoziție o prefinanțare suplimentară de 370 de milioane de euro pentru proiecte ce vizează apărarea, energia, locuințele și infrastructura de apă.

Adoptarea raportului marchează un pas important în adaptarea Politicii de Coeziune la un context european dominat de provocări de securitate, crize energetice și nevoia de reziliență comunitară.