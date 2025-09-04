Etapa Națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență s-a încheiat. ISU Bacău, campion național!

Timp de patru zile de foc, această competiție de amploare a reunit cei mai buni profesioniști ai inspectoratelor pentru situații de urgență din întreaga țară. Prin fiecare probă, concurenții au demonstrat că determinarea, pregătirea și spiritul de echipă sunt valori fundamentale, arătând că standardele performanței pot fi mereu depășite prin muncă, disciplină și dăruire.
Clasamentul general al ediției 2025:
Locul I – ISU Bacău – Campioni naționali
Locul II – ISU Bihor
Locul III – ISU Sibiu
Rezultatele pe probe:
Scara de fereastră (echipe):
Locul I – ISU Bacău
Locul II – ISU Neamț
Locul III – ISU Bihor
Pista cu obstacole (echipe):
Locul I – ISU Bacău
Locul II – ISU Botoșani
Locul II – ISU Gorj
Ștafeta 4×100 m:
Locul I – ISU Mureș
Locul II – ISU Bacău
Locul III – ISU Sibiu
Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă:
Locul I – ISU Bihor
Locul II – ISU Botoșani
Locul III – ISU Sibiu
Duel:
Locul I – sg. maj. Nistor Raul – ISU Sibiu
Locul II – sld. Ardeleanu Andrei Marian – ISU Bacău
Locul III – sld. Avram Claudiu Constantin – ISU Bacău
Scara de fereastră (individual):
Locul I – sg. maj. Nistor Raul – ISU Sibiu
Locul II – sld. Avram Claudiu Constantin – ISU Bacău
Locul III – sld. Creangă Cosmin – ISU Bacău
Pista cu obstacole (individual):
Locul I – sg. maj. Baltag Andrei – ISU Botoșani
Locul II – sld. Ardeleanu Andrei Marian – ISU Bacău
Locul III – sg. maj. Neculai Gabriel – ISU Constanța
Premiul Fairplay: ISU Bistrița-Năsăud
Festivitatea de premiere s-a bucurat de participarea inspectorului general al IGSU, general Dan-Paul Iamandi, care a transmis un mesaj de încurajare și apreciere pentru toți concurenții:
„Toți ați demonstrat, în această competiție, ce înseamnă să lupți cu secunda. Pentru noi, toți sunteți cei mai buni. Ați câștigat experiențe valoroase, care se reflectă nu doar în pregătirea voastră, ci și în siguranța cetățeanului, care are încredere că este protejat de profesioniști dedicați. La anul, vă încurajez să obțineți timpi și mai buni, să vă autodepășiți și să transformați fiecare limită într-un nou început. Prin munca și perseverența voastră, ridicați standardele competiției și, mai ales, prestigiul uniformei pe care o purtați cu onoare.”
Felicitări tuturor pentru dăruirea și forța de care au dat dovadă! Această ediție a fost o demonstrație de profesionalism și unitate, care a ridicat ștacheta tot mai sus.