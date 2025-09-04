Etapa Națională a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență s-a încheiat. ISU Bacău, campion național!

Timp de patru zile de foc, această competiție de amploare a reunit cei mai buni profesioniști ai inspectoratelor pentru situații de urgență din întreaga țară. Prin fiecare probă, concurenții au demonstrat că determinarea, pregătirea și spiritul de echipă sunt valori fundamentale, arătând că standardele performanței pot fi mereu depășite prin muncă, disciplină și dăruire.

Clasamentul general al ediției 2025:

Locul I – ISU Bacău – Campioni naționali

Locul II – ISU Bihor

Locul III – ISU Sibiu

Rezultatele pe probe:

Scara de fereastră (echipe):

Locul I – ISU Bacău

Locul II – ISU Neamț

Locul III – ISU Bihor

Pista cu obstacole (echipe):

Locul I – ISU Bacău

Locul II – ISU Botoșani

Locul II – ISU Gorj

Ștafeta 4×100 m:

Locul I – ISU Mureș

Locul II – ISU Bacău

Locul III – ISU Sibiu

Realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă:

Locul I – ISU Bihor

Locul II – ISU Botoșani

Locul III – ISU Sibiu

Duel:

Locul I – sg. maj. Nistor Raul – ISU Sibiu

Locul II – sld. Ardeleanu Andrei Marian – ISU Bacău

Locul III – sld. Avram Claudiu Constantin – ISU Bacău

Scara de fereastră (individual):

Locul I – sg. maj. Nistor Raul – ISU Sibiu

Locul II – sld. Avram Claudiu Constantin – ISU Bacău

Locul III – sld. Creangă Cosmin – ISU Bacău

Pista cu obstacole (individual):

Locul I – sg. maj. Baltag Andrei – ISU Botoșani

Locul II – sld. Ardeleanu Andrei Marian – ISU Bacău

Locul III – sg. maj. Neculai Gabriel – ISU Constanța

Premiul Fairplay: ISU Bistrița-Năsăud

Festivitatea de premiere s-a bucurat de participarea inspectorului general al IGSU, general Dan-Paul Iamandi, care a transmis un mesaj de încurajare și apreciere pentru toți concurenții:

„Toți ați demonstrat, în această competiție, ce înseamnă să lupți cu secunda. Pentru noi, toți sunteți cei mai buni. Ați câștigat experiențe valoroase, care se reflectă nu doar în pregătirea voastră, ci și în siguranța cetățeanului, care are încredere că este protejat de profesioniști dedicați. La anul, vă încurajez să obțineți timpi și mai buni, să vă autodepășiți și să transformați fiecare limită într-un nou început. Prin munca și perseverența voastră, ridicați standardele competiției și, mai ales, prestigiul uniformei pe care o purtați cu onoare.”

Felicitări tuturor pentru dăruirea și forța de care au dat dovadă! Această ediție a fost o demonstrație de profesionalism și unitate, care a ridicat ștacheta tot mai sus.