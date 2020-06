Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, în parteneriat cu SC AEROSTAR SA BACĂU, a implementat învățământul profesional dual pentru absolvenții de clasa a VIII-a.

De ce să alegi învățământul profesional dual?

Pentru că direct de pe băncile școlii ai un loc de muncă asigurat. „Acest tip de învățământ are scopul de a forma elevii pentru locurile de muncă, disponibile acum într-un număr mare pe piața muncii la nivel național, cât și european. Specializările de la învățământul dual sunt în concordanță cu solicitările companiilor cu care colaborăm, adică cu marii angajatori.

La rândul lor, companiile se implică în tot ce înseamnă școlarizarea elevilor, asigură instruirea practică și echipamentele. Mai mult, oferă și o bursă lunară în valoare de 200 lei, în plus față de cea de la stat tot 200 lei lunar. Avantajul elevului este că va lucra exact acolo unde va face practică de specialitate, dacă dorește acest lucru. Este o tendință în creștere în ultimii ani, interesul tinerilor din judeţul Bacău pentru acest tip de învăţământ este tot mai mare, deoarece realizează importanța unei meserii bine alese în acord cu cererea de pe piața muncii. Totuși numărul elevilor rămâne în continuare insuficient pentru a acoperi solicitările companiilor.

Copiii care aleg liceul profesional sunt elevi buni, unii au terminat clasa a VIII-a cu medii peste 9 și realizează cât de importantă este o alegere potrivită a meseriei”, a declarat prof. Crisalinda Nona Irimia, director al liceului.

Viitorul se decide acum! Vrei o meserie bine plătită și căutată pe piața muncii?

Industria aeronautică oferă locuri de muncă foarte bine plătite, așa că elevii pot opta pentru următoarele specializări:

operator mașini cu comandă numerică – 30 locuri

lăcătuș construcții structuri aeronave – 30 locuri

mecanic aeronave -30 locuri

400 lei pe lună primești dacă ești elev la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”

Pentru aceste specializări, elevii primesc bursă în valoare totală de 400 lei/lună (200 lei de la stat și 200 lei de la companiile colaboratoare) și echipamente complete de la Aerostar SA, iar instruirea practică se realizează în companie. Beneficiile sunt majore, deoarece lucrează cu echipamente și tehnologii de ultimă generație și sunt instruiți de cei mai buni oameni din industria aeronautică, ceea ce-i ajută atât în dezvoltarea profesională, cât și cea personală.

Liceul școlarizează și alte calificări extrem de căutate pe piața muncii națională și internațională:

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

⦁ Mecanic auto – 56 locuri

⦁ Operator mașini cu comandă numerică -14 locuri

⦁ Mecanic aeronave – 28 locuri

⦁ Zidar-pietrar-tencuitor – 14 locuri

⦁ Instalator instalații tehnico-sanitare și gaze – 14 locuri

⦁ Cofetar -patiser – 14 locuri

⦁ Ospătar (chelner) -vânzător în unități de alimentație – 14 locuri

⦁ Bucătar – 14 locuri

⦁ Tâmplar universal – 14 locuri

⦁ Confecționer produse textile – 14 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

⦁ Tehnician transporturi, intensiv engleză – 28 locuri

⦁ Tehnician aviație – 28 locuri

⦁ Tehnician în gastronomie, intensiv engleză – 28 locuri

Toate calificările școlarizate sunt recunoscute la nivel internațional.

1 of 8

Facilități gratuite

Elevii Liceului Tehnologic „Anghel Saligny¨ beneficiază de multe facilități gratuite.

„În liceul nostru, elevii se mai bucură de WiFi gratuit, cazare gratuită în primul an, transport public gratuit, club de robotică, club de drone, simulator auto, acreditare pentru obținerea permisului auto, atelier auto, atelier tâmplărie, atelier de construcții, laborator gastronomie și un laborator UNIC în județ pentru calificarea operator la mașini cu comandă numerică.

Elevii noștri participă la proiecte Erasmus și merg în schimb de experiență în țări europene. Un alt avantaj al liceului este proiectul ROSE, cu ajutorul căruia elevii au pregătire gratuită pentru toate disciplinele de bacalaureat”, a mai precizat directorul liceului, prof. Crisalinda Nona Irimia.

Profesori dedicați, elevi din ce în ce mai buni

„Momentul în care am trecut pentru prima dată poarta Liceului Tehnologic «Anghel Saligny» este unul pe care îl purtăm şi acum în amintire şi în suflet. În jurul nostru, sute de chipuri, la fel de emoţionate, dar la fel de încrezătoare într-un nou început. Știam că ne aflăm în locul potrivit. Am întâlnit-o pe doamna dirigintă ce ne privea pătrunzător, dar cu speranţa şi cu hotărârea de a ne ajuta să construim cea mai bună versiune a fiecăruia dintre noi. Credem că a reuşit. Cu încredere şi entuziasm am pornit în căutarea experienţelor care aveau să ne definească, prin care aveam să devenim NOI. Treptat, ne-am descoperit pasiunile şi în fiecare zi, prin tot ceea ce făceam, am încercat să devenim mai buni. Unii au atins deja excelenţa în timpul anilor de liceu, însă acum este momentul în care putem spune, dragi profesori, că fiecare dintre noi este pregătit să fie cel mai bun pe drumul pe care l-a ales.”

Laura Elena B., elevă clasa a XII-a a liceului

Îndemn elevii să se orienteze spre meseriile de care este nevoie acută pe piața muncii, fără a fi nevoie de studii superioare și totuși foarte bine plătite atât în țară, cât și în afara ei. Acum este rândul vostru, dragi elevi, să vă alegeți specializarea și să vă asigurați viitorul.” prof. Crisalinda Nona Irimia, directorul liceului