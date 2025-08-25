Episcopul vicar Teofil Trotușanul a oficiat Sfânta Liturghie la Sfântul Mormânt din Ierusalim

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a slujit duminică Sfânta Liturghie la Mormântul Învierii Domnului din Ierusalim.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul vizitei ierarhului român în Țara Sfântă. Cu o zi înainte, acesta a participat la ceremonia de instalare a Părintelui Ioan Meiu ca Superior al Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan, precum și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.

La slujba de la Sfântul Mormânt au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Filumen, Arhiepiscop de Pella, delegat al Patriarhului Ierusalimului, Părintele Ioan Meiu, reprezentanți ai Misiunii Ortodoxe Ruse și membri ai Frăției Sfântului Mormânt. De asemenea, a asistat Înaltpreasfințitul Părinte Isidor, Starețul și Schevofilaxul Sfântului Mormânt.

Potrivit reprezentanților Bisericii Ortodoxe Române, momentul a constituit un prilej de comuniune între slujitori ai mai multor Biserici Ortodoxe și de consolidare a legăturilor spirituale dintre Patriarhia Ierusalimului și Biserica Ortodoxă Română.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a mai activat la Ierusalim timp de un deceniu, în calitate de Superior al Așezămintelor Românești și Reprezentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.