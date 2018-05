Programul „Eco școala”

Zeci de copii au dat năvală, zilele trecute, în gospodăria lui Petru și a Roxanei Dascălu, o familie de cunoscuți legumicultori din zona Dospinești, comuna Buhoci. Copiii s-au aflat în vizită în tarlaua producătorului băcăuan, cu ocazia implementării unui proiect pe teme ecologice „Eco școala”, derulat la Școala „Alexandru cel Bun” din Bacău. „Tema din acest an este axată pe ideea că trebuie să mâncăm sănătos. Or, copiii tocmai asta trebuie să înțeleagă, și anume că roșia nu crește în supermarket. De aceea, domnul de la fermă le-a arătat copiilor etapele prin care trece planta, de la însămânțare, udare, plivire etc, până să ajungă alimente în farfuriile lor”, a declarat Elena Buduroi, învățătoare în cadrul Școlii „Alexandru cel Bun” din Bacău. Micuții s-au dovedit a fi o adevărată tornadă, zumzăind neîncetat prin serele fermierului, printre plantele abia crescute în ghivece. Mai mult, „piticii” au privit cum se „leagă” o roșie pe ață (procedeu cunoscut drept palisare, în limbajul cunoscătorilor) sau cum sunt stropite plăntuțele, la final, fiecare copil luând cu el câte un recipient cu lăstari de busuioc, cimbru, castravete sau tomată. Printre ei l-am găsit și pe micuțul Mario Moldovanu care, împreună cu Eva Botezatu, admira cu nesaț micile plante ce, mai târziu, le vor da roadele atât de mult apreciate de copii și adulți deopotrivă.

„Am venit să văd cum cresc plantele. Mi-au plăcut cel mai mult…ardeii. Aaaa, dar și căpșunii”, spune, râzând, micuța Eva. „Odată cu venirea căldurii, sperăm să-i scoatem cât mai mult în natură, pentru că, în ziua de azi, este o mare problemă atât cu spațiul verde, cu aerul curat, cu viața în general”, a completat Ana Tebeică, cadru didactic la aceeași unitate școlară. De reținut că întregul efectiv de elevi de la „Alexandru cel Bun” este implicat în acest proiect, unii participând deja la ecologizarea unor zone din Bacău, inclusiv la plantări de copaci ori la selectarea deșeurilor (în școală fiind amplasate coșuri speciale pentru reciclat plasticul, hârtia sau resturile menajere).

De altfel, încă de anul trecut, unitatea școlară a primit de la inițiatorul proiectului – Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie – așa-numitul „Steag verde” prin care le sunt recunoscute meritele implicării în ecologizarea mediului.

„În agricultură este o problemă cu forța de muncă, mulți dintre săteni plecând afară. Or, am vrut să le arătăm copiilor că ce facem noi nu este tocmai dificil, în condițiile în care, în general, se lucrează mecanizat, nu ca altădată, manual. În plus, copiii s-au hârjonit în voie și au mai și aflat lucruri inedite despre plante”,

a subliniat Petru Dascălu, gazda ineditei acțiuni. Acțiunea s-a încheiat printr-un prânz la un restaurant din apropiere, unde copilașii au savurat bucate gătite inclusiv cu produse naturale.