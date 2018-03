Disputată de curând, Olimpiada Națională de Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale care s-au desfășurat la Botoșani au adus noi rezultate remarcabile.

Elevii de top sunt: Eduard Botez, clasa a III-a, prof. coordonator Zurita Villafranca Cornelia, locul III-pian; Victor Andrei Butucaru, clasa a III-a, prof. coordonatori Angela Pascu, locul II-pian; Mihail Gioacăș Gora, clasa a III-a, prof. coordonatori Lenuța Potop și Zurita Villafranca Cornelia, locul III-vioară; Darius Zorilă, clasa a III-a, prof. coordonator Zurita Villafranca Cornelia, locul III-pian; Viorel Mihnea Berilă, clasa a IV-a, prof. coordonator Zurita Villafranca Cornelia, locul III-pian; Iustina Iacob, clasa a IV-a, prof. coordonatori Codrin Stan și Ozana Calmuschi-Zarea, locul I-violoncel; Monica-Andreea Rusu Donighevici, clasa a IV-a, prof. coordonatori Mihaela Gioacăș Gora și Cătălin Alexandru Stănescu, locul I-oboi; Diana Mazăre Țurlea, clasa a IV-a, prof. coordonatori Georgiana Cantemir și Ozana Calmuschi-Zarea, locul II-flaut; Andrei Victor Coneac, clasa a VI-a, prof. coordonatori Mircea Iordăchiță și Flaviu-Marius Panaite, locul II-Vioară; Caleb Paul Lăcătoș, clasa a VI-a, prof. coordonatori Mihai Bălan și Cătălin Alexandru Stănescu, locul I – finalist – percuție; Maria Bianca Margină, clasa a VI-a, prof. coordonatori Silvia Pîndaru și Cătălin Alexandru Stănescu, locul III-vioară; Estera Ramina Tănasă, clasa a VI-a, prof. coordonatori Viola Cel-Mare și Elvis Condrea, locul I-vioară; Bianca Elena Condrea, clasa a VII-a, prof. coordonatori Viola Cel-Mare și Elvis Condrea, locul I-vioară; Gabriela Ștefana Ghinea, clasa a VIII-a, prof. coordonatori Ana Maria Cioroparu și Cătălin Alexandru Stănescu, locul I – finalist – flaut; Bogdan Iorga, clasa a VIII-a, prof. coordonatori Lenuța Potop și Zurita Villafranca Cornelia, locul I-vioară.

La faza finală a Olimpiadei Naționale Corală s-a calificat și Corul „Armonia Junior” dirijat de prof. Ionuț Vîlcu.