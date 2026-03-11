Elevii Colegiului Național de Artă „George Apostu” din Bacău, din nou printre cei mai buni din țară

Elevii Colegiului Național de Artă „George Apostu” confirmă încă o dată prestigiul instituției și nivelul ridicat al educației muzicale oferite aici, obținând rezultate remarcabile la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale, destinată învățământului liceal.

Nu mai puțin de 16 elevi ai colegiului au obținut Premiul I, calificându-se astfel la etapa națională a olimpiadei, care va avea loc la Cluj-Napoca, în perioada 30 martie – 3 aprilie.

Performanța vine în continuarea succesului înregistrat anul trecut, când elevii colegiului au obținut rezultate deosebite la Olimpiada Națională pentru clasele IX–XII, desfășurată la Galați. Atunci, 9 dintre cei 12 elevi participanți s-au întors acasă cu premii și mențiuni, într-o competiție cu un nivel artistic extrem de ridicat.

Ca urmare a acestor rezultate excepționale, județul Bacău a primit un număr mai mare de locuri pentru etapa națională, fapt care a permis calificarea unui număr mai mare de elevi talentați. Această recunoaștere consolidează poziția Colegiului Național de Artă „George Apostu” printre instituțiile de elită ale învățământului artistic din România.

Conducerea colegiului îi felicită pe elevi și pe profesorii lor pentru muncă, perseverență și dedicare și le urează mult succes la etapa națională.

Elevii Colegiului Național de Artă „George Apostu” sunt așteptați să reprezinte cu onoare instituția și județul Bacău, continuând tradiția de excelență artistică a școlii.