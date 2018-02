Ieri, 12 februarie, elevii din anii terminali din liceele și colegiile băcăuane, clasele a XII-a și a XII-a, au susținut prima probă din Bacalaureatul 2018, cea la Limba și literatura română. Deși, din acest an, aceste evaluări s-au mutat în februarie, mulți candidați s-au arătat încrezători în cunoștințele lor și chiar văd un ajutor pentru ei faptul că probele orale se dau acum, în iarnă, și nu la vară, odată cu probele scrise. „Mie mi se pare cam la fel, chiar dacă dăm probele orale mai repede. Chiar mi se pare mai ușor. Tocmai ce am ieșit din examen și chiar mi-a picat ce am învățat, despre opinie, lucruri pe care l-am studiat și la clasă cu profesorul”, ne-a declarat Alexandra Acrâșmăriței, elevă în clasa a XII-a, la Liceul Economic „Ion Ghica” Bacău. „Mi se pare super ok, deoarece nu ne mai pierdem timpul atunci în vară. Totodată, avem timp să învățăm mai mult pentru probele cu adevărat grele, cele scrise. Pentru mine a fost ușoară această primă probă, am terminat repede și mai am doar două probe și gata. Sunt sigură că totul o să fie bine”, ne-a spus și Georgiana Adam, elevă în clasa a XII-a, la Colegiul Tehnic de Comunicații „N.V. Karpen” Bacău. Conform programării, această probă continuă și astăzi, având în vedere că s-au înscris, în tot județul, 3.827 de candidați, din care 43 din seriile anterioare. Probele se susțin în 30 de centre de examen. „Până în acest moment (ieri, ora 15.00, n.r.), nu avem nicio eliminare din examen. O situație finală privind prezența și calificativele obținute o vom avea în momentul în care se finalizează proba”, ne-a informat și Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău, prin purtătorul de cuvânt, prof. Doina Marinov. ATENȚIE!

Cei care încearcă să copieze sau să folosească materiale ajutătoare sunt eliminați din examen, pentru că se consideră fraudă sau tentativă de fraudă, ce se sancționează drastic. Candidații declarați „eliminați din examen" nu mai pot participa la probele următoare și nici nu se mai pot înscrie în următoarele două sesiuni. În plus, nu le vor mai fi recunoscute, în momentul în care vor susține din nou examenul, nici notele de la probele promovate anterior eliminării. Sesiunea de iarnă a Bacalaureatului va continua cu evaluarea competențelor digitale, în zilele de 16, 19 și 20 februarie, și a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, în perioada 21-22 februarie. Următoarele probe, cele scrise, sunt programate la vară, în luna iunie. Până atunci, în martie, vor și organizate și simulări la clasă în toate colegiile și liceele, inclusiv pentru elevii de clasa a XI-a.

