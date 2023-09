“Egali pe apă”. Persoanele cu dizabilități, cu kaiacele în Delta Bacăului

În data de 31.08.2023, Asociația Door To Outdoor a invitat persoanele cu dizabilități și aparținătorii să practice sporturi nautice, respectiv caiac, la pontonul de la coada lacului Bacău 2.

Activitatea este gratuită și reprezintă unul din evenimentele din cadrul proiectului intitulat “Egali pe apă”, proiect ce facilitează accesul la sporturi nautice pentru persoane cu dizabilități și promovarea mișcării și sportului în vederea creșterii calității vieții în rândul persoanelor cu dizabilități.

Până în acest moment, Asociația Door To Outdoor a achiziționat un număr de patru caiace duble și două simple și echipamentul necesar iar cu sprijinul membrilor Asociației Smart Cluster, ai Centrului Regional de Ecologie Bacău și Mowiti au fost realizate sisteme de accesibilizare care permit facilitarea transferului din scaun rulant în caiac și retur precum și elemente stabilizatoare suplimentare, realizate în premieră în România.Obiectivul de atins rămâne realizarea unui ponton adaptat persoanelor cu diazbilități locomotorii care va urma să fie realizat atunci când suma necesară va fi strânsă. Acesta va reprezenta un alt un pas spre normalitate și o altă premieră în România în materie de accesibilizare.

Asociatia Door To Outdoor alături de parteneri și voluntari, asigură instruirea și accesul gratuit pentru persoanele cu dizabilități care vor să se bucure de mișcare și libertate pe apă.

Conform statisticii realizată de Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, la nivelul anului 2020, doar în județul Bacău erau înregistrate 19818 persoane cu dizabilități.

Ideea a luat naștere în anul 2020, când unul dinte voluntarii Asociației Door To Outdoor a stabilit un nou record național prin parcurgerea cea mai rapidă a celor mai înalte 14 vârfuri din România (Bikerun 14 Summits), având ca și cauză acest proiect .

De la proiectul demarat in anul 2021, au participat aproximativ 600 de persoane cu dizabilități și aparținători ai acestora în perioada mai-octombrie la mai bine de 70 de evenimente de inițiere în practicarea de caiac și au concurat pentru cupele organizate în cadrul proiectului “Egali pe apă”.

Proiectul încurajează accesul la sporturi nautice pentru persoanele cu dizabilități din județul Bacău și din împrejurimi și promovează mișcarea și sportul pentru aceste persoane.

La evenimentele de inițiere în caiac și la Cupele “Egali pe Apă”, organizate pe Insula de Agrement Bacău sau in Delta Bacaului, participă persoane cu dizabilități locomotorii, cu deficiențe grave de văz, cu sindrom Down sau autism. Fiecare dintre ele are șansa să trăiască o experiență nouă, să socializeze și să se bucure de o activitate pe care nu ar fi crezut-o accesibilă si posibila, sub îndrumare și supraveghere de specialitate. Ecoul din comunitatea băcăuană a venit sub forma a voluntarilor care s-au alăturat proiectului și au fost alături de beneficiari. Mozaicul vârstelor și al ocupațiilor a făcut ca acești voluntari sa depună pasiune și efort, printre ei numărându-se elevi, studenți, polițiști, pompieri, militari. Buna dispoziție și bucuria de a fi alături de cei mai puțini norocoși face ca fiecare eveniment să fie o întâlnire mult așteptată în natură, ocazie cu care se leagă prietenii și planuri de viitor.

În luna septembrie, va avea loc o campanie de ecologizare pe apă și sub apă la care vor participa persoanele cu dizabilităti. Această campanie reprezintă o inițiativă de a face bine oricănd există posibilitatea și nu doar la momente aniversare. Titlul acțiunii va fi ” Let’s do it oricând poți”