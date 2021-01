„Am auzit de la Becali ” e un început de poveste rușinos pentru autorități. Dar, într-adevăr, am auzit de la Becali, la tv., că există un medicament de prevenire COVID-19 . Medicament foarte eficient, cu rezultate pozitive în 70% din cazuri. Ivermectina, medicament ieftin, aprobat în SUA, prins în schemele de tratament, dar inexistent în farmaciile din România. A trebuit să apară Gigi Becali pe un post de televiziune, să spună că a adus mii de doze pentru a fi distribuite gratuit și autoritățile l-au blocat o lună în vamă, în timp ce aceleași autorități se văicăreau că se umplu paturile la ATI. Verificând alte surse publice, declarațiile unor medici, articole, studii (sursele guvernamentale excelau prin absența informațiilor), am aflat că există mai multe tratamente timpurii împotriva COVID ce și-au demonstrat eficacitatea. Mai întâi a fost hidroxiclorochina combinată cu azitromicină și zinc; apoi azitromicină singură sau alte antibiotice; apoi ivermectina combinată cu doxiciclina; apoi prevenirea cu vitamina D și zinc; și, în cele din urmă, fluvoxamina sau bromhexina. (Pentru conformitate a se vedea https://c19study.com/ )

Punctul comun al acestor abordări este că aceste medicamente sunt ieftine, deja cunoscute, nu sunt protejate de brevete și sunt tratamentele ce trebuie aplicate foarte devreme, de îndată ce primele simptome sunt declarate, pentru a avea maximă eficiență. ,,Sute de publicații au arătat eficacitatea acestor tratamente, cea mai promițătoare fiind combinația azitromicină / hidroxiclorochină și ivermectină, posibil asociat cu doxiciclina, un tratament despre care nu auzim nici de la autoritățile sanitare, nici de la mass-media. Potrivit acestora, eficacitatea tratamentelor este de așa natură încât, dacă ar fi utilizate, nu ar mai fi nevoie de carantinare generalizată sau vaccinare generalizată. Severitatea pandemiei COVID-19 ar deveni ca cea a unei epidemii de gripă. Din păcate, cenzura informațională pe rețelele sociale și discreditarea de către mass-media a oricărui punct de vedere, altul decât cel oficial, au făcut ca aceste rezultate să fie aproape inaudibile. ”

Și lucrurile nu se întâmplă așa numai în România. Citatul de mai sus aparține antropologului Jacques Pollini cercetător asociat la Universitatea McGill din Montreal, Canada. O lupta surdă, artificial creată, se propagă în media oficială, între vacciniști și antivacciniști. Dar din această ecuație lipsește un combatant, antivaccinistul, care de fapt e un om ce are întrebări la care nu a primit răspunsuri satisfăcătoare. Antivacinistul nu are nimic împotriva vaccinului, dacă el nu e obligat să-l facă și nu are nimic împotriva celui care face vaccinul. Antivaccinistul nu are încredere în aceste vaccinuri promovate în UE, respectiv față de tehnologia ARN. Această tehnologie ridică multe întrebări, în special cu privire la riscul ca fragmentele de ARN conținute în vaccinuri să fie transcrise în ADN și să devină parte a genomului nostru De asemenea firmele producătoare (având în vedere antecedentele cinice ce le-au umbrit activitatea), pot știrbi încrederea utilizatorului potențial al acestor vaccinuri. Până la urmă, ce vor formatorii de opinie pro-vaccin și guvernul, să impună cu forța încrederea în vaccin? Cei care se vaccinează o fac pentru ei nu pentru vecinul lor, deși în subliminalul colectiv se plantează ideea că o fac pentru binele comun. Așa să fie?

Rata mortalității din cauza COVID-19 este scăzută (procentul de ~2,5% este oricum supraevaluat). Situația spitalicească din primăvara lui 2020 nu se mai poate repeta, pentru că a crescut experiența în tratarea bolii și dotarea medicală. Virusul afectează cu precădere persoane la vârsta a treia și a patra, ce au senescență imunitară (după vaccinare, răspunsul imunitar este scăzut). Pentru a-i ajuta pe seniori, este preferabilă implementarea unei terapii antivirale. Eradicarea bolii prin vaccinare globală nu se poate face decât printr-un vaccin absolut eficient și în lipsa altor gazde naturale ale virusului (adică omul să fie singura ființă care se poate infecta, așa cum este cazul poliomielitei).

În cazul SARS-Cov-2, și dacă s-ar reuși eradicarea temporară la oameni prin vaccin, virusul poate reapărea prin reinfectarea de la lilieci sau alte gazde animale, într-o formă mutantă, neafectată de imunitatea de turmă existentă. Este dificil pentru un vaccin să acopere toate tulpinile posibile ale virusului; putem vorbi, în acest caz, mai degrabă, de campanii regulate de vaccinare globală (poate că acesta este și scopul?) Se pune și întrebarea: industria farmaceutică slujește omului, sau omul îi slujește ei? Cui folosește graba implementării în masă a unui astfel de vaccin, în condițiile în care lipsesc încă multe informații despre biologia coronavirusului. Este o abordare cel puțin ciudată, să intervii asupra 100% din populație pentru o ipotetică protecție a 1% din ea.

Peter Doshi este profesor asociat de cercetare a serviciilor de sănătate farmaceutică la Universitatea din Maryland School of Pharmacy și editor asociat al British Medical Journal. Cercetările sale se concentrează pe procesul de aprobare a medicamentelor, modul în care sunt comunicate riscurile și beneficiile produselor medicale și îmbunătățirea credibilității și preciziei sintezei dovezilor și a publicațiilor biomedicale. Sub semnătura lui Peter Doshi, British Medical Journal a publicat rezultatul studiului făcut de autor pe documentația ce a stat la baza autorizării vaccinurilor Pfizer şi Moderna. Concluziile publicate sunt că : Eficacitatea vaccinurilor Pfizer şi Moderna este mai curând între 19 și 29%., și nu 95% cât ne asigură oficialii noștri, care continuă să ne spună că s-au consultat cu specialiștii. Care specialiști? Medicul Adina Alberts a postat pe contul său de socializare un mesaj prin intermediul căruia trage un semnal de alarmă privind companiile farmaceutice și locul pe care îl ocupă acestea în topul sponsorizărilor. Dr. Alberts spune că în topul celor mai mari companii farmaceutice din lume, care a cheltuit cel mai mult pe sponsorizări ale unor medici și asociații de medici din România, se află Johnson&Johnson. Pe locul al treilea la același tip de sponsorizări s-ar afla Pfizer cu 3,5 milioane de lei. Pe de altă parte și AstraZeneca ar fi sponsorizat medicii cu 1,1 milioane de lei. În comentariile postării, dr. Adina Alberts a trecut și sursele acestor informații pe care le-a publicat.

În subsidiar aș adauga că am fost infectat COVID. M-am autoizolat și am căutat să văd ce oferă autoritățile noastre ca soluție de tratament și am aflat. ,,Purtați mască, păstrați distanța socială, vaccinați-vă, arătați că vă pasă…..” Nimic concret în vederea tratamentului. Nimic, nicăieri. Dar am avut prieteni, cărora le mulțumesc, care au făcut rost de tratament și scheme de tratament. Cu ajutorul lor am trecut de această încercare pe care am calificat-o, după urmele ce le-a lăsat, ca fiind aidoma unei gripe medii. Sute de milioane de euro se cheltuie pe spoturi publicitare fără noimă, menite să amplifice frica în loc să identifice soluții de prevenire și tratament. Încă nu știu cum, dar trebuie să-i facem pe liderii noștri să pună la dispoziția populației informații concrete și tratamente împotriva COVID-19. Tratamente care, pe lângă faptul că ar face campaniile de vaccinare aproape inutile, ar facilita tratarea precoce a pacienților cu COVID-19, în special în aziluri de bătrâni, unde aceștia continuă să moară nu din cauza COVID-19, ci din cauza erorilor factorilor de decizie, care au uitat de jurământul lui Hipocrat.

Jr. Adrian M. Ionescu