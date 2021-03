Ceea ce am învățat la școală cândva, astăzi nu mai e valabil. Logica formală a fost fracturată de neologică. Nici o autoritate nu explică cum s-a intervertit știința exactă într-o ipoteză aproximativă. De pildă „superbele” vaccinuri ARNm care, ne asigură autoritățile, trebuie făcute ca o necesitate pentru ieșirea din pandemie, la o simplă analiză profană nu trec testul logicii și experimentului validat de timp. Ce știm ca nespecialiști despre ce presupune un vaccin că, de pildă, Vaccinul hepatitic B (Hep B) are rolul de a proteja contra hepatitei de tip B , vaccinul de tip Calmette Guerrin (BCG) – este vaccinul contra tuberculozei, vaccinul hexavalent (DTPa-VPI-Hib-Hep. B) – reprezintă vaccinul contra difteriei, tetanosului, tusei convulsive etc, – Vaccinul pneumococic – este recomandat împotriva pneumoniilor, otitelor etc. Ce au în comun aceste vaccinuri e aceea că un vaccin, odată făcut, are rolul de a stimula imunitatea persoanei care îl primește și oprește reinfectarea și retransmiterea bolii ani de zile. Aceștia sunt termenii generali din definiția unui vaccin.

Or, vaccinurile ARNm nu te vindecă de COVID, nu previn o nouă infectare și nu opresc retransmiterea virusului. Imunitatea, aceea câtă se obține prin vaccinare, e de cca. 2-6 luni iar în condiții de îmbolnăvire în perioada de protecție faci o formă mai simplă a bolii, spun apologeții vaccinării. Înțelegem însă că imunitatea naturală nu are nevoie de vaccin iar cea căpătată de cei care au trecut prin covid e de cca. 6- 8 luni. După specialiștii din Australia imunitatea dobândită după boală ar fi de 7-8 ani (timpul va valida ori invalida această ipoteză). Și atunci înțeleg că nu mai înțeleg dacă această substanță injectabilă (ARNm) e vaccin ori tratament. „Vaccinul este un produs medicamentos biologic ce poate conține agentul patogen întreg, atenuat sau dezactivat, toxinele produse de agent care sunt responsabile de producerea patologiei la om sau diferite fragmente moleculare (precum proteine de suprafață).”

Ce încerc să adun rațional din datele comparative la care avem cu toții acces e că aceste așa zise vaccinuri nu conțin un agent patogen dezactivat. Ele sunt dispozitive medicale patogen/chimice, sub forma unui pachet de tehnologie minuscul care este introdus în corpul omului pentru a activa celulele, cu scopul de a declanșa producția de agenți patogeni chimici în interiorul celulelor, o imunitate provocată prin intervenția unui produs sintetic, cu efecte necunoscute pe termen lung. Acest ANRm e un dispozitiv medical microscopic și nu vaccin. Și de aici o serie de probleme privind legalitatea lansării pe piață a acestui produs medical. E ca și cum autoritățile ți-ar spune că trebuie să-ți pui un stent la inimă. Și tu întrebi de ce îmi trebuie un stent, pentru că nu sunt bolnav. Iar autoritățile îți răspund, citând din statistici: „La fiecare 30 de minute, un român suferă un infarct acut de miocard, iar în unul din zece astfel de cazuri, pacientul nu supraviețuiește. La nivelul Uniunii Europene, 16% dintre bărbați și 15% dintre femei mor din această cauză, în pofida progreselor cardiologiei moderne.” Ei bine, pentru a preveni blocarea inimii îți trebuie un stent, ți-ar spune oficialii. Cam așa e și cu acest dispozitiv ARNm, definit ca fiind vaccin. Fiind șantajat cu lipsirea libertăților esențiale, te obligă să accepți intruziunea chiar dacă ai natural imunitate, ori ai dobândit-o trecând prin infectare. Și iarăși logica e fracturată de neologică, pentru că numărul deceselor atribuite virusului SARS-CoV 2 e de cca. 15 ori mai mic decât decesele generate de bolile cardiovasculare.

Însă statul nu a făcut nici înainte, și cu atât mai puțin acum, eforturi comparabile pentru a preveni bolile de inimă, cancerul etc. De ce a devenit dintr-odată atât de grijuliu? Paradoxal nu-i interesează condițiile de internare, morțile suspecte, dobândirea imunității ori tratamentele de prevenție alternative, nimic din toate astea. Îi interesează doar vaccinarea, nu și rezultatul vaccinării. Oamenii sunt vaccinati și după vaccinare sunt supuși acelorași restricții. Mască, distanțare, interdicții orare de circulație. Nimeni nu garantează că lucrurile se vor schimba urmare a vaccinării și nu se vor schimba pentru că vaccinarea nu oferă nici o garanție.

Conform datelor obținute de la Institutul Național de Sănătate Publică, 8.157 de români vaccinați au contactat coronavirusul și 89 dintre aceștia au murit de…. COVID (din datele colectate până la 15 martie a.c.) Dar ceea ce se dovedește încă o dată a fi un exemplu de neologică e diferența de tratament în analiza cauzelor de deces. Pentru că au fost și persoane neinfectate, decedate după efectuarea vaccinului. Acestor persoane li s-a făcut autopsia pentru a demonstra că nu vaccinul este cauza decesului. Toți au murit ca urmare a unui stop cardio-respirator. De regulă atunci când moare un om, chiar și într-un accident de mașină, legătura directă cu decesul e faptul că s-a oprit inima victimei. În cazurile deceselor declarate ca fiind generate de COVID autopsiile sunt interzise prin ordin al minitrului Sănătății care ordin intră în coliziune cu art. 185 C.P.Penală.

Dar, autopsia legală este singura cale care poate face diferența în cauzele deceselor de COVID. Decesele declarate în baza „presupunerii” că sunt „morți de COVID” nu, nu pot constitui un temei legal și argument logic pentru luare unor măsuri, unele neconstituționale. Întotdeauna la apariția unei noi afecțiuni, pentru a stabili un protocol terapeutic eficient, se studiază modificările macro și microscopice, imunologice, citogenetice etc., determinate de noua boală. Acest lucru a fost valabil până la apariția pandemiei COVID-19, când a intervenit neologica. OMS și autoritățile sanitare, printre numeroasele recomandări, a emis-o și pe aceea de a nu se efectua necropsia la cei declarați decedați ca urmare a COVID-19. În lumina aceleiași iraționalități a neologicii, li s-a interzis aparținătorilor să-și vadă rudele internate (pe motiv de COVID) ori corpurile neînsuflețite.

Nu se poate invoca transmiterea vreunei infecții, întrucât nimeni nu a spus să nu se respecte măsurile de protecție în cazul bolilor infecțioase. Aparținătorii puteau avea același acces, ca și personalul, la echipamente de protecție, se puteau vedea din spatele unui geam și încă multe alte soluții. Ba chiar purtatul a două măști, declarate ca eficiente împotriva virusului, nu a fost luat în calcul. Mult clamata transmisibilitate a virusului a clacat, însă, în potirul Sf. împărtășanii. Cu aceeași linguriță și din același potir se împărtășesc și asimptomaticii, presimptomaticii, simptomaticii și toți suferinzii lumii acesteia. Iar, la sfârșit, preotul consumă restul conținutului din potir și nu moare secerat de virus.

Medicii și personalul din linia întâi, eroii în halate albe și costume de cosmonaut, au fost devansați în eroism de vânzătoarele de la casieriile marketurilor și hipermarketurilor. În fiecare zi, fără costume speciale de protecție, acești anonimi operează cu numerar, bani trecuți prin sute ori mii de mâini. Stau în fața a sute de persoane, nu beneficiază de spor de pericol ori stres și se încăpățânează să trăiască. După neologică există o relație directă între rata de infectare, aglomerație și expunere, iar reducerea orelor în care magazinele vor fi deschise are drept scop diminuarea infectărilor urmare a diminuării timpului de expunere. Numai că necesitățile populației rămân aceleași și vor trebui asigurate într-o unitate mai mică de timp generând o densitate mai mare per magazin și un timp mai lung de expunere determinat de cozile ce se vor forma. Dar asta nu are relevanță. Neologica a devenit ideologia oficială ce nu admite opoziție și fără de care nu poate supraviețui noua religie. Crezi în COVID (.!?)…

Jr. Adrian M. Ionescu