După 30 de ani… Radio Alfa e încă în inima băcăuanilor

Zboară anii, și odată cu trecerea lor noi ne îmbogățim cu nenumărate amintiri. Iar una din amintirile de neuitat este aceea că orașul a avut un post de radio care le-a ținut ba de cald, ba de urât, ba de voie bună, iar unora le-a schimbat chiar și destinul…

Radio Alfa Bacău ar fi împlinit pe 30 iulie 30 de ani. Iar cu acest prilej, o parte din cei care au trecut prin eterul băcăuan, pe 89,6 FM, s-au reunit la un pahar de vorbă, exact ca în ședințele de odinioară.

Povestea Radio Alfa Bacău 89,6 FM a început în 1993, pe 30 iulie, când, exact la ora 16.00 a emis pentru prima dată. Prima piesă auzită pe frecvența ce avea să facă istorie a fost Radio Song de la R.E.M. iar primul dj. a fost Gianiny Munteanu. A fost startul unei povești de succes, poveste în care și-au lăsat câte puțin din suflet toți cei care au trecut pe la butoanele Radio Alfa 89,6 FM, realizatori de programe și emisiuni, știriști, reporteri, producători, cei de la marketing sau cei din management. Cred că ar fi imposibil să facem o listă cu toți cei care, într-un fel sau altul, au avut tangențe cu Radio Alfa, și tocmai de aceea nu am să o fac, deși nu am cum să nu pomenesc de câțiva.

Spuneam că Radio Alfa a schimbat și destinele unora dintre noi, noi cei din Bacău. Dacă pentru unii din cei care am trecut prin radio ni s-au deschis diferite oportunități, pentru ascultătorii de Alfa lucrurile au stat cel puțin la fel de bine. Cunosc și acum ascultători de Radio Alfa, unii care au câștigat premii impresionante la noi: de la o banală casetă cu muzică, un tricou, cosmetice, bilete la teatru sau cinema, excursii și vacanțe în țară și în străinătate, televizoare sau combine muzicale, chiar și un porc de exact… 89,6… kilograme, odată de Crăciun. Ce de amintiri! Și crezi că asta e tot? Nuu… Unii s-au cunoscut la noi pe frecvență, și ce să vezi? Chiar și-au pus pirostriile. Practic, Radio Alfa a fost o poveste de viață prin simplul fapt că le-a fost zilnic aproape băcăuanilor cu muzică aleasă și informații importante. Și apropo de asta, două din sloganurile Radio Alfa au fost, pe rând, „Eficiență prin publicitate” și „Cele mai bune știri, cea mai bună muzică”. Și de fiecare dată sloganurile au reflectat realitatea.

În primii ani, când totul a coincis cu revenirea democrației în România, pe care am construit-o împreună din mers, Radio Alfa a susținut foarte mult mediul economic cu o promovare eficientă. A fost perioada în care Radio Alfa era administrat de Alfa Media Investment, iar din 2002 a trecut la Deșteptarea SA în Trustul Media Deșteptarea, alături de ziarul Deșteptarea și Alfa Tv care a devenit Bacău Tv. Au urmat ani în care Radio Alfa și-a urmat menirea, dar a contribuit și la o bună informare a locuitorilor Bacăului despre viața socială și administrativă a locului. Iar povestea Radio Alfa a continuat până în 2014, când frecvența a fost cedată la Radio Maria care și-a asumat responsabilitatea să asigure în continuare programe radio calitative pentru băcăuani.

Acum, la ceas aniversar, o parte din cei care și-au pus amprenta pe tot ce a însemnat Radio Alfa 89,6 FM și-au dat întâlnire într-o grădină din Bacău unde au ciocnit un pahar și au depănat amintiri. Și pentru că mulți dintre cei care au activat pe Radio Alfa își duc traiul pe alte meleaguri și nu au putut să ajungă fizic la marea întâlnire de 30 de ani, au reușit să fie prezenți, chiar și pentru câteva minute, prin intermediul internetului. Iar pentru a înțelege și mai bine ce a reprezentat Radio Alfa pentru unii dintre ei, i-am rugat să ne spună câteva cuvinte:

„Radio Alfa- o mână de oameni inimoși, curajoși și inspirați care au avut norocul să trăiască o frumoasă poveste. Mi-a plăcut radioul pentru că era neprevăzut, avea viteză, ne-a oferit libertate și ne-a păstrat tineri. M-aș întoarce oricând în această poveste, și cred că orașul are nevoie de un nou Radio Alfa.”

Anca Sereș

„Acum 30 de ani Bacăul avea pentru prima dată un radio comercial dedicat 24/7 comunității locale, la standardele posturilor radio profesioniste, cu o echipa tânără, instruită de oameni cu experiență în media. Acesta ar putea fi începutul unui discurs corporatist, plictisitor, ca un raport de activitate pe care îl arunci imediat la coșul de gunoi după ce l-ai citit unei adunări pretențioase, la costum și cravată. Radioul adevărat se face în blugi sau bermude și tricou, într-un studio ticsit cu cd-uri, ziare, reviste muzicale, microfoane cu bureți, nelipsita sticlă de apă, telefoane în direct de la ascultători. Și vocile. Ale dj-ilor care se trezesc la 5 dimineața și beau prima cafea în direct, cu ochii cărpiți de prea puțin somn, cu știrista care verifică pentru a zecea oară virgulele și pauzele de respiratie, apoi apare producătorul de reclame, în căutare de inspirație pentru textele clienților care ne ajută să ne primim salariile la timp. Apar și reporterii de teren, conectați la viața orașului, îi așteaptă o zi grea cu conferințe de presă din care sa extraga clipuri audio de până într-un minut ca să nu plictisim publicul. O dată pe săptămână ne reunim toți la o mare ședință, să ne tragă de urechi onorata conducere dacă am scăpat vreo bâlbă sau am uitat microfonul deschis, dacă am cântat pe o piesă sau am pronunțat un nume aiurea. Și apoi plecăm la o bere pe terasă, vin și colegii de la ziar și de la TV, pentru că oamenii de radio sunt vorbăreți și prietenoși, au mereu glume în program, au muzica în sânge și asta ne aduce împreună. Radio Alfa Bacău 89.6 FM a avut o viață lungă și frumoasă datorită ascultătorilor. Ne-au răsfățat, ne-au iertat greșelilor, au fost cu noi în mașină, la birou, la plajă, la grătare, ne-au primit în intimitatea apartamentului lor, au venit la discotecile noastre, la întâlnirile fanilor din Parc, au venit la studio cu plăcinte. Ne place să credem că Bacăul a iubit Radio Alfa și i-am fost prieten de incredere, și la bine și la mai puțin bine.”

Gabriel Chelaru

„Despre Radio Alfa Bacău pot vorbi doar cu dor! Dor de timpurile efervescente in care toți oamenii aceia minunați, care formau echipa, căutau cu pasiune perfecțiunea! Greu de crezut că au trecut 30 de ani, când amintirile sunt atât de vii… La mulți ani tuturor celor care au făcut parte din ceea ce a fost Radio Alfa Bacău – 89,6 FM!!!”

Narcisa Butnaru

„A fost primul job ca angajat (pe convenție…), dar a fost exact ce mi-am dorit, să fiu reporter pe domeniul administrație, politic, instituții. Bine, că la un moment dat am fost și singurul reporter și mergeam inclusiv la evenimente culturale etc. Mai puțin pe sport unde Corneliu era maestru. Țin minte că am întrat la interviul de selecție în ultima șarjă, pe 7 martie pe la orele 17 , cu Florin Duca, Costel Druică de la Pro și a fost un fel de interviu duel cu încă un ultim candidat și m-a distrat maxim o întrebare legat de câte camere are parlamentul și contracandidatul, ca să zic așa, a zis “Casa poporului are mai multe…”. Nu mai zic ce răspuns am dat eu că din fericire eram avizat. La interviul de angajare venisem inclusiv cu niște idei de jingle-uri pregătite pentru că eram 100% conectat la Radio Alfa, inclusiv noaptea țineam radioul deschis. În alta ordine de idei, Radio Alfa a reprezentat pentru mine ceea fe înseamnă muncă cu și pentru pasiune. Eram nerăbdător sa ajung dimineața pe la 6.30 la muncă sa pregătesc ziua ce urma. Eram conectat la orice eveniment de actualitate și din viitor. Îmi plăcea să vin cu știrile calde și chiar să transmit în direct (de la telefonul public). Greva Sanitas din februarie 97 cred că a fost una din isprăvile astea, când am sunat în direct și puneam întrebarea în telefon, iar sindicaliștii răspundeau, haios… Și, cel mai important, am cunoscut oameni, pe voi toți colegii mei și multe personaje publice mai mult sau mai puțin. Satisfacția cea mai mare pentru mine era știrea transmisă în timp cât mai scurt pentru ascultători. Bine și interviurile, colajele pentru știri, sondajele de opinie etc. Radioul mi-a întărit latura curajului și deschiderea către comunicare.”

Claudiu Dorneanu

„Este greu de calculat impactul pe care l-a avut apariția și existența postului RADIO ALFA asupra dezvoltării sociale, culturale, economice și politice a orașului, timp de 21 de ani. Știu doar impactul avut asupra mea și a generației mele și vă jur că în anii ‘90 cel mai tare lucru din Bacău (adică de fapt din Univers!) era să lucrezi la Radio Alfa. Să ai 20 de ani și să ai libertatea “să pui muzică” la tot orașul, într-o vreme în care radioul era organic activ în desfășurătorul cotidian al fiecărui individ și însemna cu adevarat ceva, era tot ce-mi puteam dori. Iar șansa de a fi fost primul a carui voce a inaugurat oficial statia in 30 iulie 1993 la ora 16:00 este una dintre cele mai frumoase si importante realizari din viata mea. Dincolo însă de emisiuni, interviuri, amintiri și satisfacții, amprenta lăsată de acei câțiva ani petrecuți în redacție a contribuit fundamental la formarea mea ca om și profesionist, și am avut deseori ocazia să observ acest lucru de-a lungul vieții. Sunt, prin urmare, extrem de fericit și onorat că am facut parte dintr-o echipă minunată și dintr-un proiect extraordinar care a schimbat și modelat social, oricât de puțin, Bacăul. Deși nu a fost cronologic primul post de radio privat local, a fost primul în preferințele ascultătorilor, cel puțin în anii de început. Ulterior, Radio Alfa și-a ratat șansa de a fi doar un martor media al orașului și asta i-a adus sfârșitul. Cu siguranță istoria frecvenței 89.6FM va fi vreodată scrisă și va face parte dintr-o antologie sau studiu dedicat istoriei locale mass-media. Mă gândesc însă că cel mai mare tribut-omagiu care poate fi adus memoriei RADIO ALFA e ca Bacăul să aibă și el un post de radio al lui! Din nou!”

Gianiny Munteanu (realizator de emisiuni și programe 1993-1997)

Pentru mine, Radio Alfa a însemnat o mare familie, uneori mai acasă decât acasă. Am petrecut dimineți, după-amiezi, nopți de neuitat în redacție cu oameni de calitate de la care am învățat câte ceva și nu mă refer doar la tot ceea ce a presupus să faci radio, ci și lecții de viață.

Aici am râs, ne-am întristat, ne-am ajutat, am devenit prieteni. Poate că viața ne-a purtat în alte direcții, în alte colțuri ale planetei, însă niciodată n-am uitat ceea ce a însemnat Alfa.

Irinel Tudor

89,9 FM, o frecvență pentru inimile băcăuanilor

Astăzi sărbătorim o aniversare deosebită, când Radio Alfa din Bacău își amintește cu recunoștință și bucurie momentul în care a luat fiinta.

În 2015, Radio Alfa a intrat într-o nouă etapă, devenind Radio Maria. Această transformare a adus cu sine o misiune profundă de a oferi speranță și sprijin spiritual prin intermediul emisiunilor și al mesajelor transmise. Cu această schimbare, Radio Maria a continuat să fie un far de lumină pentru ascultători și o sursă de consolare pentru cei aflați în nevoie.

Astăzi, sărbătorim cu toții aceste trei decenii de activitate deosebită, în care Radio Alfa și apoi Radio Maria au rămas mereu aproape de inimile oamenilor din Bacău. Îi aplaudăm pe toți cei implicați în această frumoasă poveste radiofonică – de la membrii fondatori până la echipa actuală, care a știut să păstreze flacăra acestei stații vii și să-i ducă mesajul mai departe.

Cu o istorie impresionantă în spate, Radio Maria continuă să rămână un pilon esențial al comunității din Bacău și un catalizator al bunătății și al inspirației. Astăzi, sărbătorim nu doar o stație de radio, ci și o legătură puternică între oameni, între visători și cei care împărtășesc bucuriile și tristețile vieții.

La mulți ani, Radio Alfa, la multi ani Radio Maria! Fie ca vocea voastră să continue să ofere pace inimilor și să lumineze sufletele pentru multe generații în viitor!

Vă îmbrățișez cu drag!

Preot Doru Popovici