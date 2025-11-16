Duminica a XXXIII-a din Timpul de peste An (C)

A da mărturie despre Cristos este misiunea fiecărui creștin. Credința nu se poate limita la rugăciunea și la devoțiunea personală, ci are impact asupra întregii noastre existențe. Evanghelia transformă întreaga ființă a omului: inima, cuvintele și faptele.

Ne apropiem de încheierea anului liturgic. Iar fragmentul evanghelic propus pentru Duminica a XXXIII-a din Timpul de peste An (Lc 21,5-19) ne îndreaptă atenția spre sfârșitul misiunii publice a lui Isus. Acest fragment face parte din „discursul escatologic” al lui Isus, în cadrul căruia el vrea să ne descopere ceea ce se va întâmpla la sfârșitul timpului. Mântuitorul vorbește despre cutremure, foamete și semne înfricoșătoare, dar și despre persecuția împotriva celor care cred în el. Ucenicii vor fi dați în mâinile autorităților, judecați și întemnițați pentru credința în Cristos. Și, deși pare greu de înțeles, Isus adaugă: „Aceasta va fi pentru voi o ocazie de a da mărturie”.

Fiecare zi ne oferă ocazia de a trăi Evanghelia în mod concret: prin răbdare, prin iertare, prin compasiune și curajul de a spune adevărul. În fața provocărilor lumii de astăzi, creștinul este chemat să rămână o lumină pentru ceilalți.

A trăi în așteptarea celei de-a doua veniri a lui Isus nu înseamnă a fugi de prezent. În fiecare zi Domnul ne vizitează prin evenimente, prin oameni, prin suferințele și bucuriile vieții. A trăi în lumina lui Cristos înseamnă a uni totul cu crucea sa, pentru ca viața noastră să devină un semn de speranță pentru toți oamenii.

Datorită prezenței continue a lui Dumnezeu în lume prin Biserica sa, putem înțelege și discursul escatologic al lui Isus ca pe un proces care se desfășoară neîncetat. Domnul vine la noi în fiecare clipă și vrea să ne amintească faptul că atunci când suntem persecutați pentru credință, nu suntem abandonați, nu suntem singuri. Isus ne promite: „eu vă voi da grai şi înţelepciune cărora niciunul dintre potrivnicii voştri nu le vor putea rezista şi nici răspunde!”.

Câteva întrebări la care putem medita pe parcursul săptămânii ar putea fi acestea: „Eu până ude sunt dispus să-l urmez pe Cristos? Am curajul să dau mărturie cu orice preț?” Perseverența în credință, curajul de a da mărturie și fidelitatea în suferință sunt forme concrete ale participării noastre la lucrarea de mântuire a lui Isus Cristos.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă