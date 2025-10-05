Duminica a XXVII-a din Timpul de peste An (C)

Fragmentul evanghelic care ne este propus pentru Duminica a XXVII-a din Timpul de peste An (Lc 17,5-10) este alcătuit din două părți care nu par să aibă legătură între ele. Prima parte ne vorbește despre credință („Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar…”), iar adoua parte ne vorbește despre slujire („Suntem servitori inutili, am făcut ceea ce eram datori să facem”).

Adesea reducem credința la o simplă idee, la un concept abstract. Dar credința nu este doar o convingere a intelectului, ci presupune o relație vie și personală cu Dumnezeu. Credința nu se limitează la afirmația „Dumnezeu esxistă”, ci trebuie să devină întâlnire, dialog, să producă o schimbare.

A crede înseamnă a trăi Evanghelia. Iar trăirea Evangheliei ne îndeamnă la slujire. Papa Leon al XIV-lea spunea că prioritatea noastră trebuie să fie cultivarea relației cu Dumnezeu, pentru ca el să ne facă vestitori ai Împărăției sale și să ne trimită în lume ca martori ai iubirii sale. În acest sens, credința nu se închide în sine, ci se deschide spre misiune, devine rodnică prin fapte.

Dacă inima noastră este pătrunsă de iubirea lui Dumnezeu, nu putem păstra această iubire doar pentru noi. Este normal ca ea să fie împărtășită și celorlalți.

Duhul Sfânt ne însoțește, ne luminează și ne face instrumente ale iubirii sale. Aceasta este adevărata misiune a creștinului: să fie o lumină în lume, să strălucească în fiecare moment al existenței lui. Nu doar prin fapte izolate sau prin gesturi vizibile, ci prin întreaga viață, care devine o mărturie constantă a iubirii ce a răscumpărat lumea.

Așadar, rugăciunea apostolilor rămâne mereu actuală: „Doamne, mărește-ne credința!” (Lc 17,5). O credință autentică, o credință puternică nu înseamnă doar idei clare sau argumente solide. O credință adevărată presupune o relație profundă, o dăruire generoasă și disponibilitate sinceră de a sluji. Doar în felul acesta credința și slujirea se împletesc, iar viața noastră devine un semn al prezenței Împărăției lui Dumnezeu în lume.

Inspirați de cuvintele apostolilor, să cerem și noi în rugăciune: „Doamne, mărește-ne credința! Fă-ne slujitori umili și statornici, gata să trăim iubirea ta în fapte și în viața noastră de zi cu zi!”

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă