Duminica a II din Advent

În a doua duminică a Adventului întâlnim în fragmentul evanghelic figura sfântului Ioan Botezătorul, cel care a avut misiunea de a pregăti calea pentru venirea lui Cristos, chemându-i pe oameni la convertire (Mt 3,1-12).

Evanghelistul Matei îl descrie pe Ioan ca fiind un om auster, care a trăit o viață simplă. Și deducem acest lucru în primul rând din stilul său vestimentar și din alimentația sa („avea o haină din păr de cămilă, iar hrana lui erau lăcustele şi mierea sălbatică”).

Prin prezența sa, Ioan era o condamnare la adresa societății bogate de atunci și de astăzi, care dă atâta atenție lucrurilor trecătoare și falselor valori.

Modul lui Ioan de a fi este o provocare și pentru noi. Să ne gândim și să ne întrebăm câtă atenție dăm noi mâncării și hainelor? Din păcate, în pregătirea noastră pentru Crăciun dăm mai multă atenție cumpărăturilor. Cea mai mare îmbulzeală nu se vede la Biserică, ci în magazine. Sunt importante și aceste lucruri, însă pregătirea pentru venirea Domnului nu se rezumă doar la îmbrăcăminte, mâncare, distracție.

Putem cădea și noi în greșeala celor care, în pregătirea Sărbătorii Nașterii Domnului, se preocupă numai de lucrurile exterioare: unde vor petrece vacanța de Crăciun, ce cadouri vor cumpăra, ce vor mânca, ce prieteni vor invita la masă…

Nu trebuie să uităm scopul acestui timp al Adventului. Iar Ioan Botezătorul ne amintește ce avem de făcut în acest timp de pregătire pentru Nașterea Domnului. Mesajul predicii lui Ioan este convertirea, schimbarea mentalității, schimbarea inimii, a modului în care percepem această viață, pe cei din jurul nostru și pe Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă mereu la convertire. Nu pentru a ne învinovăți, pentru a ne spune că am greșit totul, ci pentru a ne ajuta să ne întoarcem la el. Iar acest proces este continuu; durează toată viața.

Convertirea nu o realizăm cu puterile noastre; nu noi ne convertim. Noi putem doar să acceptăm chemarea, însă ea este lucrarea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, fără consimțământul nostru, Dumnezeu nu ne poate mântui. Convertirea are loc atunci când ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu și-l punem în practică.

Iar sfântul Ioan ne spune și de ce trebuie să ne convertim, „pentru că Împărăția lui Dumnezeu este aproape”. Acest gând mângâietor să ne însoțească în pregătirea pentru sărbătoarea Crăciunului: Dumnezeu este aproape.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă