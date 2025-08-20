Dublă adopție emoționantă la Adăpostul Primăriei Bacău: „Hai să nu-i despărțim. Îl adopt și pe celălalt.”

O femeie care a venit la Serviciul Gestionare Câini fără Stăpân din cadrul Primăriei Municipiului Bacău pentru a adopta un patruped de talie mică, în memoria câinelui pierdut de părinții ei, a plecat acasă cu doi căței — prieteni nedespărțiți.

„O doamnă a venit să adopte un cățel după ce părinților domniei sale le-a murit câinele. Pentru a le alina suferința pricinuită de dispariția patrupedului, s-a gândit să le ducă un câine de talie mică.

Surpriza cea mare a fost să descopere în adăpost un câine care semăna leit cu cel al părinților: «Nu-mi vine să cred. Ce asemănare! Incredibil!»”, a relatat Dinu Păncescu, șeful Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân – Primăria Municipiului Bacău.

În timp ce echipa medicală pregătea documentele de adopție, femeia a observat că în aceeași boxă se afla încă un cățel, „mic, jucăuș”.

„Da, cei doi căței sunt prieteni. Împart aceeași boxă, au crescut împreună”, i s-a răspuns. Decizia a venit pe loc: „Domnule Păncescu! Știți ce? Hai să nu-i despărțim. Îl adopt și pe celălalt.”

„Au venit împreună în adăpost, au împărțit aceeași boxă și au plecat spre o nouă viață împreună. Dumnezeul câinilor nu doarme”, a conchis Dinu Păncescu.

Potrivit reprezentanților serviciului, astfel de gesturi contribuie la reducerea numărului de animale din adăpost și, mai ales, la menținerea bunăstării emoționale a câinilor care au legături puternice între ei.

Autoritățile îi încurajează pe băcăuani să opteze pentru adopții responsabile și, acolo unde este posibil, să păstreze perechile formate în adăposturi.