Drumul expres Piatra-Neamț – Bacău, blocat în instanță: contract de peste 1 miliard de euro contestat de trei ofertanți

Proiectul strategic al drumului expres Piatra-Neamț – Bacău, care ar urma să asigure conexiunea cu Autostrada Moldovei A7, se confruntă cu un blocaj juridic major, după ce trei participanți la licitație au contestat în instanță rezultatul procedurii de atribuire.

Miza contractului este semnificativă, valoarea estimată pentru construirea celor 51 de kilometri de drum rapid depășind 1 miliard de euro.

După respingerea contestațiilor de către Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), trei ofertanți – asocierea Precon Transilvania, Automagistral, Pivden și Conextrust, precum și companiile UMB și Bog’Art – au decis să atace decizia în instanță.

Curtea de Apel București a stabilit, până în prezent, termen de judecată doar pentru contestația depusă de asocierea Precon, procesul fiind programat pentru 27 martie. Celelalte două cauze urmează să primească termene.

Reprezentanții Precon contestă respingerea ofertei pe motiv că propunerea financiară nu ar fi fost corelată cu cea tehnică. La rândul său, Bog’Art ridică semne de întrebare privind realismul ofertei câștigătoare, susținând că prețurile propuse de Danlin XXL sunt „semnificativ diminuate” pentru lucrări esențiale și nu sunt susținute de o planificare coerentă a resurselor.

Contractul a fost atribuit companiei Danlin XXL, la o diferență de doar 1,81 puncte față de Bog’Art, clasată pe locul al doilea. Din cele șapte oferte depuse de constructori din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina, doar două au fost declarate admisibile.

Diferența a fost făcută de componenta financiară: ambele oferte au obținut punctaj maxim la partea tehnică, însă Danlin a propus un preț mai redus, de aproximativ 5,2 miliarde de lei, față de valoarea estimată a contractului de 6,7 miliarde de lei.

Proiectul drumului expres include 30 de structuri – poduri, pasaje și viaducte – cu o lungime totală de circa 16 kilometri, două viaducte de peste 1.000 de metri, cinci noduri rutiere majore, precum și spații de servicii și un centru de întreținere.

Durata de realizare este estimată la 48 de luni, dintre care 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuție, iar perioada de garanție a lucrărilor va fi de cinci ani.

Deschiderea acestor procese riscă să întârzie semnificativ semnarea contractului și debutul lucrărilor. În funcție de deciziile instanței, proiectul ar putea fi blocat pentru mai multe luni sau chiar reluat parțial în procedura de atribuire.