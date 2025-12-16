Drumul Expres Bacău–Piatra Neamț face un pas decisiv: constructor desemnat pentru proiectul așteptat de ani de zile

Proiectul mult așteptat al Drumului Expres Bacău–Piatra Neamț, care va moderniza conexiunea rutieră între cele două municipii din zona Moldovei, a făcut un pas important. Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat constructorul responsabil de proiectarea și execuția lucrărilor, printr-un anunț făcut de ministrul Transporturilor, Ciprian Constantin Șerban.

Contractul a fost atribuit asocierii Danlin XXL (lider) – Groma Hold (Bulgaria) – Intertranscom Impex – Evropeiski Patisha – Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi, cu o ofertă de 5,17 miliarde lei fără TVA. Semnarea contractului va avea loc dacă nu vor fi depuse contestații în termenul legal.

51 de kilometri de drum de mare viteză

Drumul Expres va avea o lungime de 51 de kilometri și va lega municipiul Piatra Neamț de Autostrada Moldovei A7. Proiectul vizează reducerea traficului greu în interiorul orașelor, creșterea siguranței rutiere și fluidizarea circulației. Durata totală estimată este de 48 de luni: 12 luni pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor, cu o garanție de 5 ani pentru lucrări.

Poduri, viaducte și noduri rutiere moderne

Pe traseu vor fi construite 30 de structuri (poduri, pasaje, viaducte), cu o lungime totală de aproximativ 16 km, dintre care două depășesc 1.000 de metri. Cel mai mare viaduct, de 1.072 metri, va fi amplasat la nodul de conexiune cu Autostrada Moldovei A7.

De asemenea, sunt prevăzute 5 noduri rutiere:

Nod rutier tip „trompetă” la km 0, pentru legătura cu A7;

Nod rutier Racova, conexiune cu DN 15;

Nod rutier Podoleni;

Nod rutier Săvinești;

Nod rutier Piatra Neamț.

Pe traseu vor fi amenajate și un spațiu de servicii tip S3 pe ambele sensuri și un Centru de Întreținere și Coordonare (CIC). Proiectul va fi derulat printr-un singur contract, ceea ce ar trebui să simplifice coordonarea lucrărilor și să reducă riscul fragmentării proiectului.

Acest demers marchează un pas semnificativ pentru infrastructura Moldovei, oferind locuitorilor și transportatorilor un drum modern, sigur și rapid între Bacău și Piatra Neamț.