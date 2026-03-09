Dronele și imaginile din satelit, folosite pentru depistarea clădirilor nedeclarate. Guvernul schimbă regulile pentru impozitare

Autoritățile locale vor putea folosi drone, imagini satelitare și tehnici moderne de cartografiere pentru a identifica clădirile construite, dar care nu apar în evidențele fiscale. Măsura a fost introdusă de Guvern prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care modifică Codul fiscal și oferă administrațiilor locale instrumente noi pentru depistarea construcțiilor nedeclarate și impozitarea acestora.

Potrivit noilor prevederi, primăriile nu se vor mai baza exclusiv pe verificări în teren pentru a identifica imobilele care nu sunt declarate la fisc. Pe lângă inspecțiile realizate de inspectori în construcții sau inspectori fiscali, autoritățile vor putea utiliza imagini din satelit, fotogrammetrie și aeronave fără pilot la bord – adică drone – pentru a observa și documenta clădirile existente pe teren.

Datele obținute prin aceste mijloace vor putea fi corelate cu informațiile existente în registrele fiscale și cadastrale. În acest proces, administrațiile locale vor putea solicita sprijin și informații de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin intermediul Centrului Național de Cartografie.

Imaginile realizate de drone sau sateliți vor avea și valoare probatorie. Acestea vor putea fi folosite atât pentru sancționarea construcțiilor realizate fără respectarea disciplinei în construcții, cât și pentru stabilirea din oficiu a impozitului pe clădiri, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

Totuși, utilizarea dronelor nu va fi complet liberă. Zborurile vor putea fi realizate doar cu avizul instituțiilor competente, pentru a se asigura respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv a celor garantate la nivelul Uniunii Europene, precum dreptul la viață privată sau protecția datelor personale.

Pentru ca aceste prevederi să devină operaționale, este necesară adoptarea unei metodologii printr-un ordin comun al Ministerului Dezvoltării și al Ministerului Finanțelor. Documentul va stabili concret modul în care vor fi efectuate verificările, cine poate opera dronele, ce instituții sunt responsabile de implementare, precum și termenele și sursele de finanțare pentru aceste activități.

Noile reguli vin în continuarea modificărilor introduse prin Legea nr. 239/2025 și fac parte din strategia Guvernului de a crește veniturile autorităților locale. Prin identificarea clădirilor nedeclarate și includerea lor în baza de impozitare, administrațiile locale ar putea obține resurse financiare suplimentare, reducând dependența de transferurile de la bugetul de stat.