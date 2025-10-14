Drepturi noi pentru părinții copiilor cu handicap: modificări în Codul Muncii

O veste bună pentru părinții care au în grijă copii cu handicap: Codul Muncii tocmai a fost modificat, iar articolul 118¹ le aduce un sprijin concret în viața de zi cu zi.

Practic, părinții unui copil cu handicap sub 18 ani au dreptul să lucreze 8 zile pe lună de acasă, fie prin telemuncă, fie direct de la domiciliu. Dacă în familie există doi sau mai mulți copii cu handicap, dreptul se extinde – fiecare copil în plus aduce încă 2 zile. Aceeași regulă se aplică și părinților cu gemeni, tripleți sau multipli.

Beneficiul nu se obține automat. Părintele trebuie să depună o cerere scrisă la angajator, însoțită de certificatul de handicap al copilului. Angajatorul poate refuza doar în situațiile în care natura muncii face imposibilă munca de acasă – cum ar fi pentru șoferi, muncitori pe teren sau paznici.

Pentru părinții care lucrează la birou, vestea este și mai bună: dacă activitatea poate fi realizată de acasă, angajatorul este obligat să aprobe cererea. Nu este nevoie de avize medicale suplimentare, iar zilele pot fi împărțite între ambii părinți, fiecare solicitându-și dreptul la angajatorul propriu.

Această modificare legislativă nu este un favor, ci un drept legal pentru părinții care se dedică îngrijirii copiilor cu handicap. Dacă vă aflați în această situație, nu ezitați să cereți în scris acest beneficiu – legea este de partea voastră.