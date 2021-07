Conform DEX, frica este acea, ,,Stare de adâncă neliniște și de tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar; lipsă de curaj, teamă, înfricoșare. Dincolo de mincinoasele afirmații din spoturile publicitare, în adâncul conștiinței fiecăruia stă necruțător adevărul. Orice s-ar spune, fiecare a avut motivele lui pentru care s-a vaccinat. Dar cert e că nu ne-am vaccinat din empatie, simț civic ori de grija comunității, ci preponderent din frică. Inaniția, moartea prin înfometare produce aproape 10 milioane de victime anual. La aceștia se adaugă zecile de milioane de copii ori adulți uciși de boli necruțătoare care nu au resursele financiare necesare să acceadă la un tratament de calitate. Ce am făcut pentru a-i ajuta? Trecând peste minciuna instituționalizată, menită a ne pansa orgoliul, vaccinul l-am făcut din frică ori din interes. Ori, pentru a putea obține avantaje pe termen scurt. Dreptul la circulație ori presiunea activității profesionale sau animați de diverse interese, unii… poate pentru doi mici cu muștar.

Însă în nici un caz din pricină de solidaritate, atâta vreme cât această solidaritate nu s-a manifestat înainte de apariția vaccinului anticovid. Cei mai mulți am purtat mască nu din solidaritate, ci din cauza amenzilor. Ce solidaritate am avut când au fost închise în proporție de 80% spitalele universitare și în proporție de 50% ambulatoriile din luna martie anul trecut până în martie a.c.? Cum s-a manifestat solidaritatea atunci când semenii noștri cu boli grave, nu au avut acces la tratament? Când au ajuns la spital, pentru unii a fost prea târziu. In așteptarea intervenției au murit întrucât testul covid neconcludent era refăcut, sau ajungea cu întârziere și nu mai conta. Ce solidaritate e aceea când, bolnavii cu patologii cronice și ireversibile ajunși la ATI, doar bănuiți infectați covid au fost în mod nereal declarați fiind decedați de COVID (conform Ordinului M.S. nr. 436/2020 din 13 martie) Oare din empatie instituționalizată și respect pentru famiilile lor au fost îngropați ca niște câini, dezbrăcați, băgați în saci de plastic, aruncați în sicrie sigilate, fără cei apropiati lor, care sa–i însoțească pe ultimul drum? Unde a fost empatia noastră, a tuturor, atunci când aceste atrocități se petreceau sub ochii noștri?

Dar ,, m-am vaccinat din respect pentru ceilalți ”, am auzit exprimată cu emfază această propoziție care dă emitenților iluzia unei superiorități exprimată de generozitatea conduitei lor sociale. Dar nici măcar propoziția nu le aparține, le-a fost indusă, creată fiind de specialiștii în manipulare. Cei mai mulți, așa cum spuneam, au făcut vaccinul din frică, frică inoculată instituțional. În numele acestei frici și sub umbra amenințării morții de covid , vaccinatorii și-au făcut treaba. Lațul pare ca se strânge însă și în jurul celor ce lucrează în sistemul sanitar. Cei care au vaccinat , urmează să fie vaccinați.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, a anunțat săptămâna trecută că, potrivit unui ordin care a fost deja definitivat, personalul medical nevaccinat va trebui să-și plătească din buzunarul propriu testele covid-19: ,,Am definitivat forma ordinului care implementează cum se realizează testarea(…) Doar peste o anumită incidență, această testare va deveni obligatorie”, a declarat Mihăilă. Ministrul a mai precizat că impunerea testării periodice se va lua în calcul pentru personalul medical nevaccinat și a mai adăugat că; ”atâta vreme cât vaccinul este extrem de sigur și disponibil gratuit trebuie să ne gândim și la binele pacientului. Când ne gândim la aceste aspecte, acest lucru îl avem în cap, pacientul, sănătatea lui trebuie să fie pe primul loc…,,

Să ne oprim la ultima afirmație a ministrului; ,,,… pacientul, sănătatea lui trebuie să fie pe primul loc….” Păi și personalul medical vaccinat se poate infecta și transmite virusul! De ce unii trebuie testați iar ceilalți nu? Vi s-a părut vreo clipă, de când a fost declanșată isteria pandemiei, că autoritățile au pus sănătatea pacientului pe primul loc? Cazurille morților intubați legați de pat cu saloanele încuiate, victimele colaterale- mortii din lipsă de tratament ori din cauză de incendii în spitalele de stat unde cei infectați erau OBLIGAȚI LA INTERNARE SUB PEDEAPSA ÎNCHISORII.

A se vedea Noul cod penal, art. 352 privind Zădărnicirea combaterii bolilor (nerespectarea masurilor de internare dispuse poate fi sancționată de la 6 luni la 15 ani de închisoare) Unde era atunci grija sistemului și empatia populației când au luat foc trei spitale ? Nu am văzut un semn de empatie guvernamentală ori respect pentru cei uciși și nici o demisie a premierului ori a vreunui ministru. Discursul actualului ministru al sănătății invocă grija autorității pentru sănătatea pacientului doar în vederea șantajării personalului medical. Obligarea testării periodice pe banii proprii are drept scop acceptare vaccinării de către cei încă nevaccinați. Să o credem pe ,,ministresa sănătății” când parlamentul și guvernul au încercat să îngroape subiectul deceselor din spitale? Iată care e motivul invocat de Parlament pentru demiterea Avocatului Poporului? Prin Hotărârea Nr. 36/2021 din 16 iunie 2021 pentru revocarea doamnei Renate Weber din funcţia de Avocat al Poporului Parlamentul, printre multe alegații motiva;

,,Declanşarea în anul 2020, de către Avocatul Poporului, conducător al instituţiei, a mecanismului naţional privind prevenirea torturii (MPN) cu privire la unităţile sanitare care tratează pacienţi COVID-19, sub aspectul monitorizării acestora, s-a făcut cu încălcarea legii şi fără temei concret, constând în existenţa unor sesizări care să creeze suspiciuni rezonabile privind existenţa unor acte sau fapte ce pot fi asimilate torturii.” Și noi am scris despre cazuri, devenite publice, de rele tatamente în spitalele covid din România. A vuit presa, au fost morți, au fost înregistrări, chiar și câteva timide mișcări de stradă, avocatul poporului a solicitat o anchetă. Dar pentru politicienii noștri ,,nu a existat temei concret și suspiciuni rezonabile” Între timp, CCR a invalidat această Hotărâre 36, la fel și Comisia de la Veneția, atât de dragă unora, a dezavuat măsura și s-a rastit către parlament. Revenind la afirmația ministrului sănătății vizând faptul că; ,,… vaccinul este extrem de sigur…”. Ei bine, vaccinul nu e deloc așa sigur, după unii specialiști. Administraţia pentru Medicamente şi Alimente (FDA) din Statele Unite va include rapid un avertisment privind cazurile rare de inflamaţie cardiacă la adolescenţi şi adulţi tineri în prospectele vaccinurilor pentru Covid-19 ale Pfizer/BioNTech şi Moderna, transmite Reuters.” Preluat de www.stiripesurse.ro .

De asemenea, un raport al Public Health England , un sit oficial al ministerului britanic al sănătății arată că un pacient spitalizat are un risc de șase ori mai mare să moară de COVID Delta dacă este vaccinat cu ambele doze, decât dacă nu este vaccinat deloc. Informația este prezentă în tabelul nr. 6 al documentului de 77 de pagini, care indică frecvența tratamentelor de urgență și a deceselor din punctul de vedere al statutului vaccinal și al cazurilor confirmate de infectați cu tulpina indiană Delta, de la 1 februarie 2021 la 7 iunie 2021. Informația oficială aici ; https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf ,,Datele din sistemele de raportare a evenimentelor adverse ale vaccinurilor din SUA ( VAERS ), UE ( EUDRA ) și Marea Britanie ( MHRA ) indică faptul că vaccinările covid au fost deja asociate cu peste 12.000 de decese și zeci de mii de evenimente adverse grave, inclusiv șocuri alergice, tulburări neurologice, cardiace și cardiovasculare și avorturi spontane. ..” conform https://swprs.org/covid-rna-vaccines-deaths/ (și am putea continua dar spațiul alocat nu ne permite)

Din perspectiva acestor date și nu numai, sunt persoane cărora le e frică să se vaccineze. Au acest drept…. la frică! Cei care s-au temut de infecția covid au avut dreptul la vaccin gratuit și beneficiază de privilegii. Dar cei care se tem de vaccin au și ei dreptul la un tratament egal. Respectiv suportarea costurilor testării de către stat. Evident, în numele grijii pentru sănătatea pacienților. Dar dacă nu au acest drept, care sunt criteriile legale pentru care unii pot avea temeri/frici iar altora li se interzice? De ce unii beneficiază de asistența gratuită a statului pentru fricile lor, iar ceilalți, care se tem din alte motive, trebuie să plătească pentru asta ? Românilor li s-a luat și dreptul la frică… dacă aceasta nu e indusă oficial.

Jr. Adrian M. Ionescu