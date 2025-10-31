DRDP Iași anunță lucrări de reparații la podul de pe DN2, în zona Filipești (județul Bacău)

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași informează că, începând de vineri, 1 noiembrie, vor fi demarate lucrări de reparații și înlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatație la podul situat pe DN 2, la kilometrul 310+875, în apropierea localității Filipești, județul Bacău.

Potrivit comunicatului oficial, intervențiile vor fi realizate pe câte un sens de circulație, traficul rutier urmând să fie deviat pe două dintre cele patru benzi existente pe pod, conform unei scheme de circulație temporare.

Reprezentanții DRDP Iași fac apel la înțelegerea conducătorilor auto pentru disconfortul temporar creat de lucrări și recomandă șoferilor să circule cu prudență, respectând semnalizarea rutieră instituită în zona de intervenție.

Lucrările fac parte din programul de întreținere și reparații periodice a infrastructurii rutiere administrate de DRDP Iași, având ca scop asigurarea siguranței și durabilității podului de pe una dintre cele mai circulate artere naționale din regiune.