Cupidon a săgetat aproape tot ce a întâlnit în cale la mall, de Valentine's Day. După ce au fost „împunși" cu arcul lui Cupidon, mai bine de 100 de cupluri au trecut prin fața unui oficiu de Stare Civilă improvizat în incinta Arena Mall. Inițiativa le-a aparținut membrilor Tineretului Național Liberal, filiala Bacău. Lucian Andrei a jucat rolul ofițerului de Stare Civilă, oficiind căsătorii de o zi. Cuplurile proaspăt căsătorite au primit certificate de căsătorie valabile pentru o zi, verighete, au câștigat premii la tombolă și au imortalizat momentul la foto-corner, cabină foto surpriză. Majoritatea celor care au spus «DA» în fața „ofițerului de Stare Civilă", s-au regăsit pentru prima dată în această postură, condiție în care emoțiile au fost copleșitoare. Mai ales pentru tinerele „miresici" ! Marian și Lavinia, Florin și Andreea, Marius și Ionela, Alexandru și Andreea, Claudiu și Iulia… Și lista celor care și-au unit destinele de Valentine's Day ar putea continua pe încă o pagină de ziar. Pentru toți a fost o experiență impresionantă și plină de emoții pozitive, majoritatea fetelor spunând că după aceast „experiment" așteaptă ziua cea mare în care căsătoria se va întâmpla într-un cadru oficial. „Cea de-a X-a ediție a evenimentului «Căsătorește-te pentru o zi» s-a bucurat de atenția largă a publicului, în mod special a tineretului. Considerăm că prin acest gen de acțiune, pe lângă faptul că este relaxant și distractiv în același timp, pregătim tinerii pentru adevăratul pas pe care îl vor face în viață. Este un eveniment în care cuplurile își mărturisesc dragostea unul față de celălalt. Dacă punem la socoteală premiile oferite la tombolă, această zi a fost într-adevăr una specială. Marele premiu al acestei ediții constă într-un sejur de șase nopți la Eforie Nord, în luna iunie", a declarat Lucian Andrei, organizator și Maestru de Ceremonii al evenimentului „Căsătorește-te pentru o zi". Săgețile lui Cupidon au brăzdat atmosfera din Arena Mall, reușind ca până spre seară să facă sute de băcăuani fericiți. Măcar pentru o zi!

