Dragoș Benea: Flexibilizarea Politicii de Coeziune va sprijini investițiile în apărare, protecție civilă și infrastructură critică

Europarlamentarul Dragoș Benea a prezentat astăzi în plenul Parlamentului European raportul privind evaluarea la jumătatea perioadei de bugetare a Politicii de Coeziune.

Raportul, la care Benea este raportor, propune măsuri de flexibilizare care vor permite statelor membre să angajeze investiții în domenii prioritare precum apărarea, protecția civilă, infrastructura critică pentru energie, locuințe accesibile pentru familiile din clasa de mijloc, precum și accesul și alimentarea cu apă a comunităților.

„Trebuie să ne adaptăm noilor realități, iar acestea reclamă o reziliență crescută în domeniul apărării, infrastructurii critice și protecției civile, domeniu considerat de importanță capitală de către Parlamentul European”, a declarat Dragoș Benea.

Raportul va fi supus mâine votului final în plenul Legislativului European.

În cazul adoptării, autoritățile naționale vor dispune de instrumentele necesare pentru a susține investiții și intervenții în domeniile prioritare menționate.