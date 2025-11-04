Două zile de razii și controale în Moinești – polițiștii au scos în teren toate structurile

Timp de două zile, între 1 și 2 noiembrie, municipiul Moinești și localitățile din împrejurimi au fost împânzite de polițiști. Într-o amplă acțiune coordonată de Poliția Municipiului Moinești, sprijinită de secțiile rurale arondate, criminaliști și luptători pentru acțiuni speciale, s-au desfășurat zeci de controale menite să prevină accidentele rutiere, tăierile ilegale de lemn și faptele care tulbură liniștea publică.

Echipajele au acționat atât în trafic, cât și în zonele cunoscute pentru vulnerabilități infracționale. În total, au fost legitimate peste 250 de persoane și controlate aproximativ 100 de autovehicule. Polițiștii au aplicat 59 de sancțiuni contravenționale, în valoare de circa 80.000 de lei, pentru abateri variate – de la încălcări ale regulilor de circulație până la nereguli în domeniul silvic.

„Scopul nostru este creșterea siguranței publice și descurajarea oricăror comportamente care pot pune în pericol viața și bunurile oamenilor”, au declarat reprezentanți ai Poliției.

Pe linie rutieră, acțiunile au fost intense: 14 permise de conducere au fost reținute, un certificat de înmatriculare retras, iar peste 90 de șoferi au fost testați cu aparatele etilotest și drugtest.

Nici infracțiunile flagrante nu au lipsit. În doar două zile, polițiștii au documentat 6 astfel de cazuri și au identificat două persoane bănuite de furt, prejudiciul fiind recuperat integral. În total, 16 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru verificări, iar din teren au fost ridicate bunuri și o cantitate de material lemnos.

Un caz aparte a fost înregistrat la Brusturoasa, unde polițiștii au surprins în flagrant un bărbat de 49 de ani din comuna Asău, care conducea sub influența alcoolului. Aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care șoferul a fost condus la spital pentru recoltarea mostrelor biologice.

Tot în aceste zile, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Moinești au reușit să dea de urma a două persoane, de 24 și 62 de ani, suspectate de furt. În acest caz, prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Atmosfera în oraș și în satele din jur a fost una vizibil schimbată – echipaje pe drumuri, mașini oprite pentru verificări, patrule în zonele circulate.

Astfel de acțiuni, spun reprezentanții Poliției Moinești, vor continua și în perioada următoare, pentru ca locuitorii din zonă să se simtă în siguranță, iar legea să fie respectată de toți, fără excepție.