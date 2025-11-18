Două persoane identificate și reținute după o serie de tâlhării în Bacău

Polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au identificat și reținut două persoane bănuite că ar fi comis mai multe tâlhării în municipiu. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani și un bărbat de 36 de ani, ambii din Bacău.

Potrivit anchetatorilor, în perioada octombrie – noiembrie a.c., persoane necunoscute ar fi pătruns fără drept în locuințele a patru bătrâni cu vârste cuprinse între 70 și 94 de ani, de unde ar fi sustras bani, folosind amenințări și acte de violență. Victimele locuiau singure și au alertat autoritățile după ce au fost agresate și deposedate de economii.

În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au reușit identificarea celor doi suspecți, pentru care a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Aceștia au fost ulterior introduși în arestul I.P.J. Bacău.

La data de 16 noiembrie a.c., cei doi au fost prezentați instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale și stabilirea eventualei implicări a suspecților în alte fapte similare.